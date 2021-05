Belpolitika

Megállapodtak az ellenzéki pártok az előválasztás módjáról

A miniszterelnök-jelöltet két fordulóban választják meg a pártok, a második fordulóba a legtöbb szavazatot kapott három jelölt jut tovább. 2021.05.12 09:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az online regisztrációra és az internetes szavazásra is lehetőség lesz az ellenzéki pártok előválasztásán - a többi között erről állapodtak meg a Jobbik, a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum vezetői keddi ülésükön az előválasztás kulcskérdései között.



A miniszterelnök-jelöltet két fordulóban választják meg a pártok, a második fordulóba a legtöbb szavazatot kapott három jelölt jut tovább - olvasható a hat párt közös közleményében, amelyet az MTI-hez is eljuttattak.



Az első fordulót idén szeptember 18. és 26. között tartják, míg a másodikat október 4. és 10. között.



A választókerületi jelöltekről egy fordulóban döntenek, az első forduló időpontjában.



Ahhoz, hogy valaki jelöltként indulhasson az előválasztáson, július 26. után kell jeleznie indulási szándékát, valamint augusztus 23. és szeptember 6. között meg kell szereznie a megfelelő számú ajánlást. Ez a miniszterelnök-jelölt esetében országosan 20 ezer ajánlást, egyéni jelöltek esetében 400 helyi ajánlást jelent.



Az előválasztáson azok a 17 évesek is részt vehetnek, akik a 2022-es országgyűlési választásokig betöltik a 18. életévüket.



Jelöltként az indulhat, aki a jelentkezéssel egy időben nyilatkozik arról, hogy a parlamentbe kerülés esetén melyik párt frakciójához fog csatlakozni a hat közül, de a jelölt számára a kiválasztott frakcióknak is meg kell adnia a befogadó nyilatkozatot.



A hat párt közös közleménye kitér arra is, hogy az előválasztással a demokratikus versenyt kívánja visszahozni a választók életébe, amit szerintük a Fidesz minden erejével aláás a választási rendszer folyamatos átalakításával.



"Tudjuk, hogy a kormány nem fogja megkönnyíteni a dolgunkat, de megfogadtuk: mindent megteszünk azért, hogy az előválasztást sikeresen megtartsuk, és az ellenzéki választók elmondhassák a véleményüket - hiszen az előválasztás a demokrácia ünnepe is" - olvasható a kommünikében.