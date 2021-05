Terror

'Majd csak akkor hívjatok hozzá orvost, ha meghalt!' - bestiálisan bántak őrei a Jemenben kivégzett magyarral

Április végén jelent meg ez a Twitter bejegyzés, ahol egy jemeni aktivista, Adel Al-Huseini arról ír, hogy egy 43 éves magyar állampolgárt, akit Kimo néven ismertek elraboltak egy dél-jemeni milícia fegyveresei, börtönbe zárták, megkínozták és megölték. Minderről néhány szabadon bocsátott fogoly beszélt neki.



Közben a Blikk arról ír, hogy a Koltai György néven ismert férfi egy éve vesztette életét, az eset azért csak most derült ki, mert egy kiszabadult rab csak most beszélhetett róla. Koltait a férfi állítása szerint kegyetlen kínzásoknak vetették alá, de a rab szerint nem ebbe halt bele, hanem szívproblémái és a koronavírus okozták a halálát.



Az elfogásának részleteiről az derült ki, hogy Áden városában tartóztatták le a biztonsági erők egy hotelben, majd 2-3 hónapon át tartották fogva a város titkos, kínzásokról elhíresült börtönében. Az egyik szabadon bocsátott rabtárs szerint a magyar férfit botokkal verték, huzalokkal kínozták, s több fogát is elvesztette a vallatószobában.



Koltai egy idő után olyan súlyos állapotba került, hogy vér kezdett folyni a testnyílásaiból. A rabtársak hiába kértek segítséget, az őrök csak annyit feleltek: "Majd csak akkor hívjatok hozzá orvost, ha meghalt!" A férfi 2020. május 19-én hunyt el, holttestét ismeretlen helyen temették el - írja a portál.