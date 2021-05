Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a 16-18 évesek szerdáig foglalhatnak oltási időpontot online

Hétfőtől szerdáig foglalhatnak oltási időpontot online a 16-18 éves regisztráltak, az oltásuk csütörtökön kezdődik - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Müller Cecília hozzátette: a korosztály csaknem 200 ezer tagja közül 84 ezren regisztráltak az oltásra, ők a csütörtöktől jövő keddig tartó kampányban a Pfizer vakcinájával kaphatnak védőoltást.



Amennyiben az oltás időpontja az iskolai tanítás idejére esik - mivel hétfőtől ennek a korosztálynak is elindult a jelenléti oktatás -, az igazolt hiányzásnak számít. Kérte, hogy a fiatalok le- és kitöltött hozzájáruló nyilatkozattal menjenek az oltópontokra, amelyet alá kell írnia a szülőnek vagy gondviselőnek is; és vigyék magukkal a taj-kártyájukat és a személyi igazolványukat. Ha valaki megbetegszik, és mégsem tud elmenni a foglalt időpontra, később pótolhatja az oltást - jegyezte meg.



A 18 évesnél idősebb regisztráltak számára jelenleg a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik oltóanyaga áll rendelkezésre. A héten 1 900 háziorvos kap 19 ezer adagnyi, egydózisos Janssen-vakcinát is.



A szakember elmondta, a magyar lakosság 44 százaléka van beoltva; a múlt héten lassabban haladtak az oltások, de most új lendületet vesznek. Mostanáig 4 305 775-en kapták meg legalább az első és 2 503 575-en a második oltásukat is. A teljes védettség a második oltás után egy-két héttel alakul ki, de egyetlen vakcina sem véd 100 százalékosan a vírustól.



Vannak néhányan, akiknek a szervezete nem reagál kellőképp az oltóanyagra, őket a közösségi immunitás védi meg - hangzott el. Ezért ismét mindenkit a regisztrációra buzdított. Mint mondta, a világban már sok száz millió embert oltottak már be, ezek az adatok és tapasztalatok meg kell hogy győzzék a bizonytalanokat.



Müller Cecília elmondta, a járványügyi helyzet egyre kedvezőbb, a gyógyultak száma (575 610) háromszorosa az aktív fertőzöttekének (188 083). Kórházban 3384 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen.



A tisztifőorvos utalt arra, hogy a múlt pénteken a WHO a 18 évesnél idősebbek számára jóváhagyta a Sinopharm vakcináját. Úgy fogalmazott: "számunkra ez bizonyíték, megerősítés", de nem meglepetés. Hangsúlyozta: a magyar szakemberek és hatóság már hónapokkal korábban ugyanerre a szakvéleményre jutottak.



Mint mondta, Magyarország hagyományosan Európa legfelkészültebb országainak egyike járványügyi értelemben. Méltatta az itt működtetett nemzetközi figyelőszolgálatot és a most kibővíteni és fejleszteni tervezett BSL 4-es szintű laboratóriumot.

Megemlékezett neves, járványok leküzdésében nagy szerepet játszó hazai szakemberekről is. Takács Gyuláról, aki az 1968-69-es, hongkongi infulenzajárvány idején olyan fejlesztéseket hajtott végre, amelyekkel jelentősen csökkenthető volt a magyar áldozatok száma. Farkas Elekkel közösen fejlesztették ki a kiütéses tífusz felszámolásához szükséges oltóanyagot.



Újhelyi Károlynak köszönhető, hogy gyerekeknek napjainkban beadható a di-per-te és a tífusz-tetanusz oltás. Berencsi György professzornak a járványos gyermekbénulás felszámolásában van elévülhetetlen érdeme.



De megemlítette az állategészségügy területén dolgozó Marek Józsefet, Barta Adorjánt és Aujeszky Aladárt is; hozzátéve, hogy jelenleg is a "One Health", azaz "Egy egészségügy" elve alapján, humán- és állategészségügyi szakemberek közösen dolgoznak együtt.



Végezetül az országos tisztifőorvos megköszönte a 73. születésnapját ünneplő Országos Mentőszolgálat munkatársainak, "a bajtársaknak", hogy az otthoni mintavételekkel segítik a munkát. "Ez nem alapfeladatuk" - húzta alá.



Kérdésre válaszolva elmondta: továbbra is azt javasolják, hogy az AstraZeneca oltásból a második adagot 12 hétre adják be az embereknek, de aki esetleg utazásra vagy műtétre készül, és szeretne hamarabb teljesen védetté válni, az kérheti, hogy korábban kapja a második adagot.



Mivel az alkalmazási előirat 4-12 hét között ezt lehetővé teszi, "nem zárkóztak el ettől", de hisznek a megjelent tanulmányban, miszerint a két oltás közti hosszabb idő magasabb ellenanyagszinttel jár.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt az igényt jelezni kell ott, ahol az első oltást kapta az illető, és mivel egy ampullában tíz ember számára elegendő oltóanyag van, akkor kap értesítést, ha összegyűlt arra az oltópontra a tíz ember akár első, akár második oltásból.



Müller Cecília elmondta, azok a 16-18 év közöttiek is regisztrálhatnak, akiknek krónikus betegségük van. "Nekik kifejezetten ajánlott" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy számukra már néhány héttel korábban lehetővé tették az oltás felvételét.