Hableány-tragédia: drámai vallomásokat tettek a túlélők

2019. május 29. fekete napként írta be magát a budapesti hajózás történetébe, mikor 26 ember életét veszítette a Viking Sigyn szállodahajó és a Hableány Sétahajó összeütközésének következtében. A tragikus balesetet azóta is vizsgálják a hatóságok, az áldozatok rokonai a napokban nyújtották be a kártérítési követeléseiket.

Soha ekkora kártérítést nem kértek még Magyarországon, mint amekkorát a katasztrófát túlélő hét koreai és a 26 elhunyt áldozat családja követel - írja a Ripost.



Az érthetetlen tragédiát számos kérdés övezi, ráadásul a történtek annak fényében is nehezen megmagyarázhatóak, hogy mindkét hajót tapasztalt és jól képzett kapitány vezette, az óriási szállodahajón ráadásul a legmodernebb műszaki felszerelések is rendelkezésre álltak. A Viking Sigyn manőverezését radarok és fedélzeti kamerák segítették útja során, valamint egy olyan műszerrel is rendelkezett, amely az autókban található parkolóradarokhoz hasonlóan jelzett, amikor valami túl közel került hozzá.



Ez a radar azonban érthető okokból nem jelzett, ugyanis ki volt kapcsolva a belvárosi sűrű folyami forgalomban.



A hatalmas hajó azonban minden felszereltsége és a kapitány tapasztaltsága ellenére sem érzékelte a közvetlenül előtte haladó kis sétahajót, így a Margit hídhoz érve annak pillérei közé érve elsodorta.



Lombos László, a Hableány kapitánya, amikor észlelte a bajt, nem a saját életét mentette, hanem manőverezni próbált, a kis turistahajónak azonban nem sok esélye volt. A hatalmas szállodahajó mindössze hét másodperc alatt rántotta a mélybe rántotta, majd kétszer is megforgatta a víz alatt. Ez azért is történhetett meg, mert a norvég hajó orra speciálisan volt kialakítva a gyorsabb haladás érdekében, ám ez veszélyesebbé is tette a monstrumot a vele ütköző más járművek számára.

Mindeközben a korábban a Hableány fedélzetén tartózkodó 35 ember már csak az életéért küzdött a Duna vizében. És meglehet, közülük húsz embernek sikerült a fedélzeten maradnia, ahol több esélyük lett volna a túlélésre, mégis csak hét ember életét sikerült megmenteni.



A túlélőket a rendőrség többször is kihallgatta, mindannyian elmondták, hogy "egyikük sem érzékelt az ütközés előtt hang- vagy fényjelzést". Utólag megállapították, azoknak sikerült megmenekülni, akik meg tudtak kapaszkodni egy, a Hableányról elszabadult tárgyban vagy mentőövben.



Így az a következtetés is levonható a portál szerint, hogyha több mentőöv vagy több mentőcsónak kerül a vízre, méghozzá elég gyorsan, akkor a Hableány fedélzetéről a vízbe esett húsz utasból nem csak hetet menthettek volna meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy a bajba jutott embereket a környező hajók legénysége, illetve a Viking Sigynen szolgáló két magyar matróz azonnal elkezdte menteni a vízből. A matrózokat sem riasztotta senki, maguk vették észre a bajt: az egyikük éppen kabinjában öltözött át, amikor embereket látott sodródni a Dunában.



A túlélők drámai vallomásokat tettek az esetről:



"A talált mentőövbe ketten kapaszkodtunk bele... a lábunkkal elkezdtünk hajtani, hogy kikerüljünk egy hajót..." - emlékezett vissza egy túlélő. A koreai minden valószínűség szerint a Viking Sigynt követő Viking Idunról beszélhetett.



Egy másik szerencsésen megmenekült így számolt be az esetről: "A nagy hajón volt fent egy csomó ember, aki nem csinált semmit, csak nézett. Nem foghatták fel, hogy mi történt, mert sokan nevettek eleinte... Az ütközés után a nagy hajó nem lassított, hanem ugyanolyan sebességgel ment tovább, ezért borult fel a mi hajónk a második ütközés után... Láttam, hogy a hajó környékén egyesével az emberek feljönnek a víz felszínére. Először csak 1-2 ember jött fel és azután több mint 10 ember bukkant fel. Ezek az emberek egymásba kapaszkodtak, hogy fent maradjanak a vízen. Segítségért kiabáltak. Semmibe nem tudtunk kapaszkodni. Abban a pillanatban azt hittem, hogy mindenki meg fog halni. Minket közben majdnem elütött egy másik nagy hajó. Hasonló nagy, mint ami nekünk jött. Mikor ez a hajó is elment és ketten maradtunk, már nem hallottam se kiabálást, se embereket nem láttam."



A Viking kapitányának, Jurij C.-nek büntetőtárgyalása 2020 őszén kezdődött meg, és eddig mindössze csak három tárgyalási napot tartottak benne.



"Nagyon lassan haladunk, a védelem értékes órákat vesz el az ügy érdemi tárgyalásától részletkérdések megbeszélésével és kifogások emelésével. Véleményünk szerint ez az időhúzás a védekezési taktika része" - nyilatkozta a Ripostnak dr. Gulyás Krisztián, a Lombos család ügyvédje, aki statisztikát is készített az egyik tárgyalásról, amiből egyértelműen látszik: a legtöbbször Tóth M. Gábor, Jurij C. védője szólal fel, gyakran a büntetőügytől független kérdésekben.

"Az ügyfeleink nagy szívfájdalma amellett, hogy senki nem kért tőlük bocsánatot, az, hogy lassan haladunk, és úgy tűnik, egyhamar nem lesz felelőse a szerettük halálának" - mondta a Hableány matrózának, Pethő János családjának képviselője dr. Magyar György. "Minden tárgyaláson ott vannak, és minden alkalommal felszakadnak a sebek."



Az elköltözött szeretteiket nyilván nem pótolhatja semmi, ilyen esetekben mégis jogosan merül fel az igény kártérítés iránt az áldozatok családjainak részéről: de mégis ki fog fizetni?



A Hableány tulajdonosa, a Panoráma Deck a balesetet követően gyorssegélyt nyújtott saját alkalmazottai családjai számára. Ezidáig a következő igényeket nyújtották be az áldozatok hozzátartozói: a kapitány, Lombos László lánya, Orsolya 35 millió forintos kártérítést kért az édesapja munkáltatójától, valamint Pethő János családja is hasonló nagyságrendű összeget igényelt a cégtől.



A Viking Cruises és a hajót biztosító cég azonban ez idáig egyetlen fillért sem utalt senkinek. A dél-koreai túlélők és az áldozatok rokonai közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül: összesen 4 milliárd 300 millió forintot követelnek, mégpedig mindkét hajó üzemeltetőjétől, egyetemlegesen.



"Ha ezt az összeget megítélik, lehúzhatjuk a rolót" - vonta le a következtetést dr. Sógor Zsolt, a Panoráma Deck jogi képviselője. "Nekünk magunknak is 6-700 millió forintos kárunk van, és ennek csak egy része az az összeg, amennyit maga a Hableány ért. 2019-ben, a baleset után gyakorlatilag semmilyen forgalmunk nem volt, hasonlóan a többi fővárosi turistahajóhoz.



A pandémia pedig tovább rontott a helyzeten. Az alkalmazottaink jelentős részétől, 60-70 embertől el kellett búcsúznunk az elmúlt időszakban."