Koronavírus-járvány

Házi Gyermekorvosok Egyesülete: ha megjelenik az indiai mutáns, újra kell gondolni, mit szabad és mit nem

Havasi Katalin, az egyesület elnöke szerint nehéz kérdés az iskolanyitás, hiszen egyrészt a gyerekeknek szocializációs igényük van, másrészt viszont a vírus még mindig itt van. Úgy látja, ha nálunk is felbukkan a valószínűleg súlyosabb fertőzést okozó indiai mutáns, akkor újra kell gondolni az intézkedéseket. 2021.05.10 11:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Havasi Katalin hangsúlyozta: az, hogy az iskolanyitás biztonságos lesz-e, jelentős részben a felnőtteken is múlik - fontos ugyanis, hogy betartsák a szabályokat, és a gyerekeket is erre biztassák. Itt érdemes figyelni arra, hogy a gyerekek mondjuk ne egyenek bele egymás uzsonnájába, tartsák a megfelelő távolságot és viseljenek maszkot.



A 16-18 évesek oltásával kapcsolatban azt mondta: ha ez a korosztály beoltatja magát, az számukra és a környezetük számára is nagy jelentőségű.



Havasi Katalin szerint a fiataloknak nagy igényük van arra, hogy együtt legyenek, a terasznyitás hévégéjén sok fiatalt láthattunk az éttermek teraszain, ennél biztonságosabb az iskola. A szakember szerint a "tutit" nagyjából egy hónap múlva lehet majd megmondani, ekkora lesz látható ugyanis, hogy az iskolanyitás mellett sikerült-e betartani a szabályokat.



Az egyesület elnökét kérdezték a koronavírus különböző mutánsairól is. Havasi Katalin szerint a külföldi példákból látható, hogy a brit mutáns gyorsabban terjed, de talán nem okoz olyan súlyos megbetegedést a fiatalok körében, mint azt az első hírekből hallani lehetett. Ugyanakkor a poszt-covid szindrómáról ebben az esetben még nem lehet biztosat mondani.



Az indiai mutáns a hírek szerint már súlyosabb fertőzéseket okozhat, ha ezzel találkozunk, valószínűleg újra kell majd tervezni, mit szabad és mit nem.



Havasi Katalin arra biztat minden fiatalt, hogy oltassa be magát. Szerinte ugyanis akár egy életre kiható rossz hatása is lehet annak, ha valaki elkapja a fertőzést.