Koronavírus-járvány

Már három vakcinára lehet online időpontot foglalni

Az érvényes regisztrációval rendelkezők a Sinopharm- és az AstraZeneca-oltás mellett már Szputnyik vakcinára is foglalhatnak időpontot a készlet erejéig - közölte szerdán a koronavirus.gov.hu.



Azt írták, hogy a Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen.



"A kórházi oltópontokon minden vakcinából annyit tudunk felkínálni, amennyi épp rendelkezésre áll. Pfizer-oltás jelenleg nem foglalható, hiszen nincs eloltható Pfizer-vakcina" - hangsúlyozták a kormányzati oldalon.



Hozzátették, hogy a kedden érkezett Pfizer-szállítmány egyik részét az esedékes második körös oltásokra kell felhasználni, másik részéből pedig a 16-18 évesek oltása fog megkezdődni a jövő hét második felében.



A 16-18 évesek most még nem tudnak online időpontot foglalni, előbb péntekig regisztrálniuk kell, az online időpontfoglaló számukra néhány nap múlva nyílik majd, amiről tájékoztatást adnak - jelezték.



"Az oltási programban elérkeztünk az egyéni felelősség szakaszába, amikor már senki máson nem múlik, hogy ki mikor van beoltva, csak az egyénen. Az eredményes vakcinabeszerzéseknek köszönhetően ugyanis már nem a vakcina mennyiségen múlik, ki mikor kapja meg az oltást" - emelték ki.



Az online időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu (ez az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálja) - fűzték hozzá.



Felhívták a figyelmet, hogy az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték.



A regisztráció státuszát a https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/ címen lehet ellenőrizni.



Az oltásra regisztrálni pedig a vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet - olvasható a közleményben.