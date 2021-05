Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: az óvatosság a harmadik hullám leszálló szakaszában is fontos

Napról napra javulnak a járványügyi adatok, az ország a pandémia harmadik hullámának leszállóágában van, de továbbra is fontos az óvatosság - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



Müller Cecília kifejtette, a védőoltások hosszabb távú védelmet jelentenek, de egyik vakcina sem véd százszázalékosan. Ezért fontos, hogy az emberek éljenek a védőoltások lehetőségével, s emellett továbbra is mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket.



Elmondta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyelőre a Sinopharm vakcinájáról szóló szakirodalmi adatokat foglalta össze, a hétvégére várják a szervezetnek az oltóanyaggal kapcsolatos ajánlását. A Sinopharmé lehet az első keleti oltóanyag, amely felkerülhet a veszélyhelyzeti vakcinák listájára - tette hozzá.



A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a védettségi igazolvánnyal már látogatható gyógy- és közfürdőkben csekély a vírus fürdővízzel terjedésének kockázata.



