Koronavírus-járvány

Akkorát nyunyókázott Müller Cecília, hogy még Gál Kristóf is elnevette magát - videó

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján túl sok újságírói kérdés ugyan nem hangzott el (összesen három), a válaszok előtt azonban fontos bejelentést tett Müller Cecília:



már be lehet vinni a bölcsibe a nyunyókát, csak jól meg kell tisztítani.



Tavaly tavasszal ugyan még azt kérték, hogy az oviba, bölcsibe ne vigyenek be saját játékot, de mostanra a járványügyi helyzet már ezt is lehetővé teszi, mondta mosolyogva az országos tisztifőorvos, majd átadta a szót Gál Kristófnak. A szóvivő ugyan sikertelenül próbálta visszafojtani a nevetését, de azután profi módon vágta ki magát: