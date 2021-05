Választás 2022

Dobrev Klára a DK miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki előválasztáson

A Demokratikus Koalíció Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét indítja miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki pártok őszre tervezett előválasztásán.



A kormányfő-jelölt személyét hivatalosan vasárnap jelentették be online közvetített rendezvényen.



Dobrev Klára az eseményen azt mondta, elfogadta a párt elnökségének felkérését és készen áll az indulásra. Úgy fogalmazott: kész arra, hogy egyesítse az Orbán Viktorral szemben álló ellenzéki sokaságot, és kész arra is, hogy jövő tavasszal legyőzze a jelenlegi miniszterelnököt és "velejéig romlott rendszerét".



Szavai szerint a következő kormánynak vissza kell vinnie Magyarországot a történelem főutcájára, és a "mi tájainkon ezt a főutcát úgy hívják, hogy Európa".



A koronavírus-járványról azt mondta, hogy "megannyi kitalált ellenség", csak plakátokon létező fenyegetés után bekopogott egy valódi kihívás. Az önmagát tíz évig erősnek és kormányzóképesnek mutató hatalomról pár hónap alatt kiderült, hogy gyenge és kormányzásképtelen, lépésről lépésre esett szét a magyar állam, ami katasztrofális következményekkel járt - fogalmazott.



Az EP-képviselő azt állította, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és politikája nemzeti tragédiába sodorta az országot. Ez a tragédia nem egy évvel ezelőtt kezdődött, azt, hogy lassan harmincezer magyar család gyászol és tízezrek veszítették el a munkájukat vagy mentek tönkre, nem lehet csak a vírus nyakába varrni - tette hozzá. Ennek az oka nemcsak a vírusban, hanem az elmúlt tíz évben kiépült világban, ha úgy tetszik, a NER-ben gyökerezik - érvelt az EP-képviselő.



A hatalmon lévőkről azt mondta, hogy az elmúlt tíz évben módszeresen, lépésről lépésre kettészakították az országot kevesekre és sokakra. A kevesek a törvény felett álló, közpénzből száz- és ezermilliárdokat felhalmozó, "bűnben élő" fideszes vezetők, a sokak pedig a hétfőtől péntekig dolgozó, adót fizető, mégis egyre rosszabbul élő magyarok - jelentette ki.

Az ellenzéki pártok a 2019-es önkormányzati választáson egymással összefogva, vált vállnak vetve elzavarták a keveseket, és ezt fogják tenni a 2022-es választáson is - mondta. Ennek a küzdelemnek lesz az első lépése az ellenzéki előválasztás - hívta fel a figyelmet. Az előválasztás egy nagy közös élmény, ahol országnak-világnak megmutathatják, hogy mi a különbség a demokraták és az akarnokok között - közölte az EP-képviselő. Az ellenzék jelöltjei azok lesznek, akiket az ellenzéki szavazók megválasztanak az előválasztáson, míg a Fideszé azok, akiket Orbán Viktor kijelöl - húzta alá szavait.



Az előválasztást úgy írta le, az egy olyan tapasztalat, egy olyan "csatarend" lesz, ahol az egész csapat megtanul együtt mozogni a csatatéren, mert a végén mindenkinek az előválasztáson megválasztott jelölt mögé kell beállnia.



Senki nem születik győztesnek, győztessé csak válni lehet. Amikor 2022-ben az ellenzék miniszterelnök-jelöltje és 106 képviselőjelöltje feláll a Fidesz jelöltjeivel szemben, akkor 107 győztes fog szembeszállni az "állampárt által kijelölt Döbrögi uraságokkal" - fogalmazott. Az ellenzéki előválasztás nem csak felkészülés lesz a választásra, hanem a koalíciós kormányzás főpróbája is - tette hozzá.



Dobrev Klára azt mondta, nem akar részletes programbemutatót tartani, amit azzal indokolt, hogy ezen a választáson nem a DK-nak, hanem az ellenzéki összefogásnak és a jövő koalíciós kormányának kell, hogy közös programja legyen. Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének szívügyei.



Az első és legfontosabb szívügyének nevezte, hogy a kormányváltás után a kabinet hirdessen korrupciós vészhelyzetet és azonnal kezdje meg a munkáját egy antikorrupciós szervezet, amely együttműködik egy önálló, korrupcióellenes rendőri egységgel. Arra is kitért, hogy minden politikus esetében vagyonosodási vizsgálatot kell lefolytatni és meg kell akadályozni, hogy a kizárólag közpénzből meggazdagodott "fideszes oligarchák a vagyonukat kimenthessék".



Azt mondta, hogy a kormány megpróbálja a közvagyon egy jelentős részét kimenekíteni, az országot és a következő kabinetet pedig eladósítani. Akik ezt kitervelték, végrehajtották, vagy bármi közük volt ehhez, azok mind a bíróságon fognak felelni "az elsőtől, az utolsóig" - jelentette ki Dobrev Klára.



A miniszterelnök-jelölt arról is beszélt, szeretné visszaállítani a nyugdíjak svájci indexálását. A nyugdíjasoknak emellett ötvenezer forint egyszeri segélyt kell adni, és legalább százezer forintot, amivel kárpótolják őket "az elmúlt tíz évben részben elveszített" nyugdíjukért - közölte.

A rezsicsökkentés annak segít, aki az úszómedencéjét vagy a kocsibeállóját akarja fűteni, aki keveset fogyaszt, az csak kevés támogatást kap a közösből - állította. Ezért be kell vezetni a közműminimumot, húzni kell egy határt, aki annál kevesebbet fogyaszt, az ingyen kaphat gázt, vizet és villanyt - írta le a javaslatát.



A család, az család, család ott van, ahol szeretet van - jelentette ki Dobrev Klára. Hozzátette, a családi pótlékot a duplájára, a fogyatékos gyermeket nevelők és az egyedülálló szülők esetében pedig a háromszorosára emelné.



Arról is beszélt, szeretné, ha újraindulna a panelprogram, amelynek során uniós támogatásban, önrész nélkül minden panel- és társasház lehetőséget kapna a felújításra.



Az egészségügyre áttérve azt mondta, a járvány világosan megmutatta, hogy emberéletet csak ember tud megmenteni. Az egészségügyi fejlesztés ne csak a kórházak épületeiről, a rendelőkről és az eszközökről szóljon, a következő években 3000 szakorvost és legalább 9000 szakdolgozót kell szolgálatba állítani az egészségügyben és szükség van még 500 háziorvosra is - szögezte le.