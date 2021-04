Koronavírus-járvány

Orbán: szombattól este 11-ig lehetnek nyitva a vendéglátóhelyek

Újabb szakaszhatárhoz érkezünk a járvány elleni küzdelemben, szombattól a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



A kormányfő azt mondta, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják.



Csütörtök estére már több mint 3,91 millióan megkapták az oltásukat, ezért pénteken biztos eléri a négymilliót a beoltottak száma, így szombaton életbe léphetnek az új szabályok - közölte a miniszterelnök.



A 16 és 18 év közöttiek oltása Pfizer-vakcinával az érettségiket követően, május 10-e után indul - tudatta a kormányfő.



Annyi vakcina van Magyarországon, hogy az összességében mindenki számára elegendő, aki be akarja magát oltatni. Most már csak az embereken múlik, hogy fölvegyék az oltást - hangsúlyozta Orbán Viktor.



A miniszterelnök leszögezte, még nem vagyunk túl a járványon, felelősségteljesen kell viselkednünk.



Bővebben hamarosan!