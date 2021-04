Koronavírus-járvány

Jakab Ferenc: az indiai koronavírus-mutáció az immunrendszert is képes kijátszani

A virológus szerint már Angliában és Amerikában is gondot okoz a koronavírus indiai mutánsa is, de már 19 másik országban is kimutatták a jelenlétet. 2021.04.30 06:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Exkluzív interjút adott az ATV Híradónak Jakab Ferenc, virológus professzor. Arról kérdeztük, hogy mennyire veszélyes az Indiában pusztító covid-mutáns, és hogy az oltások védettséget adnak-e ellene. Indiában egyre rosszabb a helyzet, az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma öt napja rekordot dönt.



Jakab Ferenc virológus szerint már Angliában és Amerikában is gondot okoz a koronavírus indiai mutánsa is, de már 19 másik országban is kimutatták a jelenlétet.



Egyelőre azt tudni róla, hogy gyorsabban terjed és, hogy feltételezhetően súlyosabb betegséget okoz, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten az immunrendszert is képes kijátszani, tehát– ahogy azt a jelenlegi vizsgálatok elsődleges eredményei mutatják – a most meglévő oltások hatékonysága valamelyest kisebb lehet vele szemben – árulta el híradónak. Hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy az oltások egyáltalán nem védenek az új mutánstól.



Jakab szerint ráadásul nem kell aggódni, hiszen nagyon gyorsan lehet az oltásokat a mutáns-megjelenésekhez igazítani. Az RNS-vakcináknak ugyanis egy hatalmas előnye az, hogy ezekbe szinte minden olyan mutáció benne lehet, amelyek ellen védekeznünk kell – magyarázta.



India



Indiában hatalmas gondokat okoz a koronavírus második hulláma. Radistan-tartomány egyik helyi lakosának beszámolója szerint reggel 4 órát lehetnek kint a városban, ezután minden tilos. „Enni- és innivalót is ebben a négy órában kell szervezni” – magyarázta Amar Singh Chauhan. Elmondása szerint egyébként azért az utcán égetik el a halottakat, mert egy hindu tradíció úgy tartja, ezzel kiűzhetik a vírus jelenlétét az országból.