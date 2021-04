Koronavírus-járvány

Koronavirus.gov.hu: nyitva van az online időpontfoglaló az oltásra

Jelenleg is működik az online időpontfoglaló a koronavírus elleni oltásokra, a regisztráltak csütörtökre és az azt követő napokra a Sinopharm-vakcinával történő oltásokra foglalhatnak időpontot - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.



A közlemény szerint emellett május 3-ától május 7-éig AstraZeneca-vakcinával történő oltásra is lehet időpontot foglalni.



Az érvényesített regisztrációval rendelkezők bármelyik kórházi oltópontra foglalhatnak időpontot a www.eeszt.gov.hu honlapon.



A foglaláshoz meg kell adni a TAJ-számot és a születési dátumot, majd ki kell választani az oltás időpontját és helyszínét. Utóbbi kiválasztásánál érdemes figyelembe venni, hogy a második oltást is ugyanazon az oltóponton adják majd be - írták.



Hozzátették: a foglalásról visszaigazoló, az oltás előtti napon pedig emlékeztető e-mailt küldenek.



Felhívták a figyelmet arra, hogy mindenki csak magának és csak egyszer tud foglalni időpontot, a véglegesített foglalás pedig nem módosítható.



Azt kérik, hogy a legfoglalt időpontra mindenki pontosan érkezzen, az oltásra vigye magával a személyi igazolványát, a TAJ-kártyáját, a kinyomtatott és kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőség szerint a foglalásról szóló kinyomtatott visszaigazolást is. Az időpontot foglalók, ha a háziorvosuk is hívja őket oltásra, jelezzék a háziorvosnak, hogy már van időpontjuk kórházi oltópontos oltásra. Ha valaki mégsem tud megjelenni a legfoglalt időpontban az oltáson, arra továbbra is jogosult marad - tudatták.



Azt írták: időpontot foglalni csak az első oltásra lehet.



A hatósági házi karanténban lévők nem mehetnek oltásra, az aktív betegek - koronavírus-fertőzés vagy más lázas, akut betegség esetén - pedig nem olthatók be. A jelenlegi oltási akcióban a várandósok nem vehetnek részt, mert online jelenleg csak Sinopharm- és AstraZeneca-oltásokra lehet időpontot kérni, a várandósokat pedig csak Pfizer- és Moderna-vakcinával oltják - olvasható a közleményben.