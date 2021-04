Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: Magyarországon mindenki számára van vakcina

A sikeres vakcinabeszerzés tette lehetővé, hogy javuljanak a járványadatok, de a vírus még itt van, továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. 2021.04.28 14:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Annyi vakcina érkezett már Magyarországra, hogy mindenki számára jut - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.



Müller Cecília elmondta: múlt szombaton érkezett 600 000 Sinopharm-vakcina, és azóta is szinte naponta jönnek az újabb szállítmányok. Hétfőn érkezett 38 400 adag Moderna-, kedden 355 680 Pfizer-, 19 200 AstraZeneca-, 480 000 Szputnyik, 24 000 Janssen-, csütörtökön várható újabb 400 000 Sinopharm- és 44 400 Moderna-, pénteken pedig 324 000 AstraZeneca-vakcina - sorolta.



A sikeres vakcinabeszerzés tette lehetővé, hogy javuljanak a járványadatok, de a vírus még itt van, továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása - figyelmeztetett. Aki még nem tette meg, regisztráljon, és napokon belül megkapja a védőoltást - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy Magyarországon még mindig a vírus brit mutációja van jelen, ami fertőzőképesebb és súlyosabb betegséget okoz, mint az eredeti koronavírus.



Ezért van az, hogy lassan csökken a kórházban ápoltak száma. Jelenleg 5907 koronavírusos beteg van kórházban, és 702-en szorulnak lélegeztésre - közölte Müller Cecília.



Kitért arra, hogy folyamatosan csökken az újonnan azonosított fertőzöttek száma, amely az elmúlt napon 1692 volt. A gyógyultak száma csaknem kétszerese az aktív fertőzöttekének, jelenleg 497 084 gyógyultat tartanak nyilván, az aktív fertőzöttek száma 250 143.



Biztatónak nevezte, hogy a vírus szennyvízben mért örökítőanyagának mennyisége szinte mindenütt lassan, de egyértelműen csökken.



Ezért bizakodhatunk abban, hogy az újonnan regisztrált fertőzöttek száma is folyamatosan csökkenni fog - mondta.



A tisztifőorvos közölte, hogy miután jelentős mennyiségű vakcina áll rendelkezésre, - a viszonosság elve szerint - a Magyarországon szolgáló diplomaták számára is biztosítják a védőoltás lehetőségét.



Az országos vérellátó szolgálat közleményére utalva azt mondta: ha a véradónak a védőoltás beadása után nincs panasza, akár már az oltást követő napon adhat vért.



Müller Cecília kifejtette: a járvány kedvező fordulata azért vált lehetségessé, mert egyre kevesebb fogékony ember van Magyarországon, aki elkaphatná a vírust, hiszen kialakul a két oltást követő védelem.



Továbbra is vigyázunk kell azokra, akik védtelenek, de azoknak is vigyázniuk kell, akik már be vannak oltva - tette hozzá.



Hangsúlyozta: fontos, hogy ne felejtsük az alapvető járványügyi szabályokat. A szűréseket továbbra is végzik, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszai ma Budapesten, a Deák Ferenc téren, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és az Aquaworld parkolójában működnek.



Felhívta a figyelmet a várandósok és a közeljövőben gyermeket tervezők védelmének fontosságára, és arra kérte őket, hogy minél előbb oltassák be magukat.

Aki áldott állapotban van, az Pfizer- és Moderna-vakcinát kaphat, aki tervezi a gyermekvállalást, az az oltóorvos véleménye alapján bármelyik vakcinával élhet - mondta.



Beszámolt arról is, hogy csütörtöktől újra indulnak a daganatos betegségek korai felismerését célzó népegészségügyi szűrővizsgálatok, az emlő-, a méhnyak- és a vastagbélrákszűrés. A szűrések április 9. és 28. között szüneteltek, először azok kapnak meghívást, akiknek vizsgálata erre a két hétre esett volna.