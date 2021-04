Koronavírus-járvány

Zacher Gábor: most elsősorban azokat veszítjük el, akikért több hete küzdünk

Három műszakban dolgoznak a krematóriumok, száz emberből pedig 84 meghal azok közül, akik lélegeztetőgépre kerülnek - ezt mondta a székesfehérvári megyei kórház főigazgatója. Az országos Kórházi Főigazgatóság szerint Bucsi László csak az oltás fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet.



Megállás nélkül csipogó lélegeztetőgépek, magatehetetlen, súlyos állapotú koronavírusos betegek. Így fest egy romániai covid intenzív osztály. Amíg egy szlovák kórházban készülhettek felvételek, addig itthon nem engedik be az újságírókat és a stábokat a kórházakba. "Nem most van itt az ideje annak, hogy bemenjünk a kórházakba, hogy kamuvideókat vagy álhíreket gyártsunk." Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta.



A székesfehérvári megyei kórház igazgatója viszont - a minisztériumi kérés ellenére - részletesen beszámolt a helyzet súlyosságáról és a konkrét számokról. "Nálunk az intenzív osztályon, aki gépre kerül, 84 százaléka nem jön le a gépről, meghal. Százból 84 ember meghal" - fogalmazott Bucsi László. A Fejér Megyei Kórház főigazgatója szerint ez az arány másutt a 90-95 százalékot is eléri. Hangsúlyozta: a Dunántúlon Fejér megye a legfertőzöttebb, az országban pedig csak Borsod-Abaúj- Zemplén megyében rosszabb a helyzet. "Olyan Magyarország történetében nem volt még, hogy a krematóriumokat arra kérték, hogy három műszakban dolgozzanak, Tragikus a helyzet és nem jut el az emberekhez" - írta le a helyzet Bucsi.



Tíz budapesti és több vidéki kórházat is megkeresett az ATV Híradója, de a legtöbben elfoglaltságra hivatkozva nem kívántak nyilatkozni. Ezután a Magyar Kórházszövetséghez fordultak. Ők tovább irányítottak az Országos Kórházi Főigazgatósághoz. Választ tőlük kapott az ATV Híradó.



Azt írták: Bucsi László csak az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az ATV Híradóját is arra kérték, hogy az emberek elbizonytalanítása helyett ők is az oltás fontosságára hívják fel a figyelmet.



Zacher Gábor pozitívan nyilatkozott a hatvani kórház covid osztályának leterheltségéről, mint mondta: 30-35 százalékos csökkenéssel lehet számolni. Ugyanakkor a halálesetek száma nem csökkent. Most elsősorban azokat veszítik el, akikért több hete küzdenek. Ráadásul a covid osztályokon megjelentek a poszt covidosok.



"És fel kell készülni arra, hogy a poszt covidos betegek, a betegségen átesett különböző testi és pszchiés problémái azok az elkövetkezendő egy-két három évben azért még kísérteni fogják a járvány emlékét" - hangsúlyozta Zacher Gábor toxikológus, a hatvani kórház főorvosa. Hozzátette: a betegségről sokat még nem tudnak, leginkább a poszttraumás stressz szindrómához hasonlítható. Az ilyen típusú betegek kezelésére a jövőben szerinte egészen biztos, hogy covid rehabilitációs központokat, és posztcovid osztályokat kell létrehozni.