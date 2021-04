Koronavírus-járvány

Fehérvári kórházigazgató: ha lesz negyedik hullám, az elviszi a fél országot - videó

7100 vakcinát kapott a székesfehérvári kórház szombaton, az oltásra regisztráltak száma azonban nem éri el a 3000-et sem - mondta Bucsi László egy hétfő délelőtti sajtótájékoztatón a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban az fmc.hu beszámolója szerint.



A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója ezt a számot annyira kevésnek ítélte meg, hogy úgy döntött, a minisztérium kérése ellenére konkrétumokkal is szolgál a Fejér megyei koronavírus-helyzetről. Döntését főként az motiválta, hogy szerette volna az embereket képbe hozni a megyei járványhelyzettel kapcsolatban azért, hogy regisztráljanak végre az oltásra, illetve a következő egy-két napban felvegyék a rendelkezésre álló vakcinákat.



Hangsúlyozta, múlt hét óta már Fejér a legfertőzöttebb megye a Dunántúlon, az országban pedig csak Borsod-Abaúj-Zemplénben rosszabb a helyzet.



Elmondta, a fehérvári kórházban 125 intenzív ágyat jelöltek ki a koronavírusos betegek ellátására. Két és fél héttel ezelőtt majdnem ez is kevésnek bizonyult, mert már csak kettő maradt szabadon. Hozzátette, most úgy tűnik, hogy elég lehet ez a kapacitás, mivel csökkenni kezdett a betegek száma.



Elárulta, hogy korábban két hűtőkonténert bérelt a kórháza, mert már nem fértek el a holttestek az intézményben. Olyan sokan vesztették életüket a Covid-19 miatt, hogy két héttel ezelőtt ezek is megteltek.



Olyan Magyarország történetében nem volt még, hogy a krematóriumokat arra kérték, hogy három műszakban dolgozzanak – emelte ki Bucsi László.



A főigazgató beszélt arról is, hogy Fehérváron a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek 84 százaléka meghal, de vannak olyan intézmények is hazánkban, ahol a helyzet rosszabb, ez az arány a 90-95 százalékot is eléri.



A kórház vezetője szerint láthatóan egyre súlyosabbak a járvány hullámai, elmondta, hogy ha lesz negyedik hullám, az elviszi a fél országot.



Hangsúlyozta, hogy a helyzet egyetlen megoldása az oltás, mindegy milyen oltás, a lényeg, hogy az emberek legyenek beoltva.