Beruházás

LMP: sértheti Magyarország szuverenitását a Fudan Egyetem

Az LMP szerint súlyosan sértheti Magyarország szuverenitását a kínai Fudan Egyetem Budapestre tervezett kampusza - mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szombaton, a Facebookon közvetített sajtótájékoztatón.



Hangsúlyozta, korábban az Orbán-kormány is úgy ítélte meg, hogy az államadósság a szuverenitást sértő tényező, ezért kívánta csökkenteni annak mértékét.



Kiemelte, a Fudan Egyetem Budapestre érkezése rengeteg pénzügyi kérdést vet fel, például azt, hogy a magyar állam a közvagyonával is felel-e, ha nem tudja visszafizetni az oktatási intézmény létesítéséhez felvett hitelt.



Az LMP politikusa szerint emellett kérdés az is, hogy a kabinet köt-e egy úgynevezett stabilitási záradékot, amely lehetővé tenné, hogy a kínai fél szerződésszegésre hivatkozva "elvegye a magyar közvagyont", ha például egy következő kormány változtat a munkaügyi, illetve környezetvédelmi szabályokon.