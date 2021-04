Szociálpolitika

Segítő- és terápiás kutyákat kiképző szervezeteknek nyílt pályázati lehetőség

Fogyatékossággal élő embereket segítő kutyák és terápiás ebek kiképzését végző civil szervezeteknek nyílt meg támogatási lehetőség - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a héten Budapesten, sajtótájékoztatón.



Fülöp Attila közölte: a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján közzétett pályázat keretösszege 45,3 millió forint; jelentkezni április 30-ig lehet. Segítőkutyák kiképzésének és vizsgáztatásának, valamint terápiás kutyák kiképzésének támogatására lehet pályázni - tette hozzá.



A segítőkutya "az akadálymentesítés egyik eszköze", a cél, hogy a kutyák az önálló életvitelben segíthessék az érintetteket - jelezte az államtitkár, hozzátéve: Magyarországon a fogyatékossággal élők és hozzátartozóik több mint egymillióan vannak, ezért fontos a segítség életük akadálymentessé tételéhez.



Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) elnöke arról beszélt, hogy a segítőkutyák a közlekedés biztonságát jelentik sok látássérült embernek. Pontosan jelzik az út menti akadályokat, megkeresik a lépcsőt, a gyalogátkelőt, az ajtót, így pontosan célhoz vezetik a gazdájukat - mondta.



Beszámolt arról is, hogy Magyarországon régi hagyománya van a vakvezető kutyák kiképzésének, szövetségük ezt 1978 óta végzi. Hangsúlyozta, a kutyák kiképzéséhez sok segítséget kapnak az állami költségvetésből, és pályázatokból is, majd köszöntetet mondott azoknak, akik adományaikkal támogatják a vakvezető kutyák képzését.



Nagy Sándor szólt arról is, hogy az MVGYOSZ által kiképzett kutyákkal jelenleg 80 ember közlekedik, és 74-en vannak várólistán, akik szintén szeretnének vakvezető kutyát kapni. Hozzátette: a szövetség idén 12 vakvezető kutya kiképzését tervezi. Nagy Sándor azt is fontosnak nevezte, hogy a vakvezető kutya és annak gazdája "jó páros" legyen.



A sajtótájékoztatón egy-egy kutyával részt vett két kutyakiképző is, röviden bemutatták a tréning néhány elemét.