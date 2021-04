Koronavírus-járvány

Meghalt 212 beteg, 2796-tal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 212 többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 2796 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton, kiemelve: eddig 3 576 705 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 552 685-en már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 767 190-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 26 420-ra, a gyógyultaké 478 323-ra emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 478 323. Kórházban 6737 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 813-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 40 947-en vannak, a mintavételek száma 5 257 377-re nőtt.



A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. A magyar lakosság 36 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 20 százalékos átlaggal. Az oltást gyorsítja, hogy a regisztráltak már online is tudnak időpontot foglalni a kórházi oltópontokra, jelenleg hétfőre, keddre és szerdára, Sinopharm-vakcinával történő oltásra - írták.



"Minden, Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen" - szögezték le. Az uniós beszerzésből öt gyártótól - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - 24 millió adag vakcina várható. Ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt. A kínai Sinopharm oltóanyagból eddig 1,1 millió adag, az orosz Szputnyikból 1,3 millió adag vakcina érkezett.



Arra kérik az oltandókat, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár kórházi oltóponton történik az oltás, a csoportosulás, tumultus elkerülése érdekében, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek. Továbbá kérik, hogy ha tehetik, nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal az oltásra a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt.

Emlékeztettek, hogy miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, szombaton kinyithatnak a vendéglátó teraszok, reggel 5 óra és este fél 10 között. A vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen.



Az esti kijárási tilalom 23 órára módosult. Az erről szóló kormánydöntéseket a pénteki Magyar Közlönyben ki is hirdették.



Felidézték: Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában bejelentette a 4 millió beoltott után várható újraindítási lépéseket is: megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. Megnyílhatnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - közölték.



Felhívták a figyelmet, hogy a brit vírusmutáns továbbra is napi több ezer embert fertőz, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is azt kérik, mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát. Az otthonukban gyógyuló enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható és ingyenesen kiváltható a Favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását - tették hozzá.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (138 828) és Pest megyében (106 573) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (43 242), Győr-Moson-Sopron (42 367) és Hajdú-Bihar megye (40 748). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (16 894).