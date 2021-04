Honvédelem

Már több mint 80 oktatási intézmény csatlakozott a honvéd kadét programhoz - mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában. Ruszin Romulusz azt is bejelentette: a tervek szerint ősztől már két katonai kollégium fog működni Magyarországon.



Kifejtette: idén tavasszal 86. intézményként egy nyíradonyi oktatási intézmény is csatlakozott a programhoz. Kevesebb mint három év alatt érték el ezt a számot - közölte a helyettes államtitkár, aki szerint ez azt jelzi, hogy a gyermekek, szülők és tanárok is látnak fantáziát a honvéd kadét programban.



Felidézte: a honvéd kadét programnak három szintje van, a legmagasabb szintet jelenleg egy intézmény képviseli: a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium. A cél az, hogy 2030-ig 8-10 ilyen intézmény legyen Magyarországon. Ruszin Romulusz elmondta, ha meglesz a kellő számú jelentkező már ősztől Nyíregyházán is elindul a kollégiumi képzés, így már két katonai kollégium lesz Magyarországon.



A HM helyettes államtitkára azt is megjegyezte: a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium végzőseinek több mint 70 százaléka tervezi, hogy egyenruhában folytatja az életét.