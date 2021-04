Koronavírus-járvány

Galgóczi: a teraszok nyitása nem a járvány végét jelenti

A beoltottak száma 3 419 450, ebből a második részoltást már 1 453 300 ember kapta meg. 2021.04.22 14:30 MTI

A teraszok nyitása nem a járvány végét jelenti, továbbra is fontos a védelmi és járványügyi intézkedések, valamint a higiénés rendszabályok betartása, a pincéreknek a teraszokon is kötelező lesz a maszkviselet, a vendégeknek csak akkor, ha belépnek a vendégtérbe - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs nevében a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Galgóczi Ágnes elmondta, a járvány elérte a platóját, a járványügyi adatok kedvezően alakulnak, ez az oltási programnak is köszönhető. A beoltottak száma 3 419 450, ebből a második részoltást már 1 453 300 ember kapta meg.



A magyar átoltottság ezzel elérte a 34,4 százalékot, szemben az Európai Unió 19 százalékos átlagával - tette hozzá az osztályvezető.



A járványügyi adatokat ismertetve elmondta: újabb 3607 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, ezzel 760 967-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 214, többségében idős, krónikus beteg, így 26 001-re nőtt az elhunytak száma. Kórházban 7507 beteget ápolnak, közülük 876-an vannak lélegeztetőgépen.



A vendéglátóhelyek és a vendégek is készülnek a teraszok nyitására - mondta. Hangsúlyozta, hogy a nyitás nem jelenti a vírus végét. Hozzátette: továbbra is fontos a védelmi és járványügyi intézkedések, valamint a higiénés rendszabályok betartása. A pincéreknek a teraszokon is kötelező lesz a maszkviselet, a vendégeknek csak akkor, ha belépnek a vendégtérbe.



Galgóczi Ágnes közölte, a héten Pfizer-, Moderna- és Szputnyik vakcinákkal folytatódik az oltóprogram. Kérte, hogy mindenki, akit hívnak, adassa be magának a második védőoltást is, mert az ad teljesebb, hosszabb távú védettséget. Úgy fogalmazott: "az oltások növelésével közelebb kerülünk a normális élethez és elkerülhetjük a további járványhullámokat."



Szólt arról is, hogy a második oltás előtt az oltóorvos kikérdezi a pácienst, milyen reakciókat tapasztalt az első vakcina beadását követően. A hőemelkedés, a láz, a bőrpír, az izomfájdalom, a fejfájás és a rossz közérzet átmeneti reakciók, maguktól elmúlnak. A fertőzés következményei, a súlyos betegség, a kórházba kerülés, a többszervi elégtelenség és a tragikus kimenetel nagyobb kockázat, mint a védőoltással járó oltási reakciók - emelte ki.



Az osztályvezető ismételten hangsúlyozta a regisztráció fontosságát és azt, hogy valamennyi, Magyarországon használt vakcina biztonságos és hatásos.