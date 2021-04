Koronavírus-járvány

Szijjártó: csaknem másfélmillió adag oltóanyag érkezik a napokban

A jövő hét második felében 400 ezer adagot hoznak Kínából, egyúttal elhozzák Grúziának az általa vásárolt 100 ezer dózist is. 2021.04.21 12:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A következő tíz napban 1 millió 480 ezer adag oltóanyag érkezik Magyarországra Oroszországból és Kínából - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.



Szijjártó Péter egyeztetett Hans Kluge-zsal, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) európai regionális igazgatójával, majd sajtótájékoztatójukon kiemelte: szombaton 600 ezer adag vakcina jön Kínából, ami a világjárvány kezdete óta a legnagyobb egyszeri szállítási mennyiség. A jövő hét elején Oroszországból 280 ezer második komponensű Szputnyik oltóanyag érkezik - közölte.



A jövő hét második felében 400 ezer adagot hoznak Kínából, egyúttal elhozzák Grúziának az általa vásárolt 100 ezer dózist is. Emellett, szintén a jövő hét második felében, 200 ezer Szputynik első komponensű vakcina is érkezik - tette hozzá.



Megjegyezte: így összesen 2,1 millió adag kínai oltóanyag lesz Magyarországon, mert bár a szerződés szerint 1,5 millió dózist szállítottak volna április végéig, 600 ezer adaggal többet küldenek, és így megelőzhető az a nehéz helyzet, amelyet egy nyugati szállító visszalépése miatti kiesés okozott volna.



Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország a járvány elleni védekezés során rendszeresen egyeztetett a WHO-val, az intézkedések meghozatalakor a szervezet sztenderdjei szerint járt el.



Hangsúlyozta: Magyarország egyre inkább az európai uniós ranglista élén áll az átoltottság tekintetében, ezért köszönet illeti az egészségügyi dolgozókat és mindazokat, akik az oltóanyagok logisztikájában vesznek részt. A sikeres és gyors oltási folyamathoz továbbra is biztosított a megfelelő mennyiségű vakcina - jelentette ki.



A miniszter köszönetet mondott a WHO-nak, amiért mindvégig fair és korrekt maradt, és nem ült fel a politikai hangulatkeltésnek, az oltóanyagot pedig mindig is az emberi életek mentésére alkalmas legfontosabb eszközként kezelte, amelynél csak az számít, hogy biztonságos és hatékony legyen. Magyarországon is ebben a szellemben hozták meg a döntéseket - fűzte hozzá.