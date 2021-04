Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra

Már minden harmadik magyar ember megkapta az első védőoltását - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői, online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília tájékoztatása szerint az első oltást 3 266 425 embernek adták be, és 1 391 381-en a második oltást is megkapták.



Elmondta: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. Hétfőn 68 400 Moderna-vakcina érkezett, kedden 248 040 adag Pfizer-oltóanyagot várnak, a héten pedig további orosz és kínai vakcina érkezése is várható.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedések fenntartásának köszönhetően javulnak a járványügyi adatok, vasárnap 2680 új fertőzöttet regisztráltak, s bár még magas, de csökken a kórházban ápoltak száma, akik jelenleg 8650-en vannak, közülük 1052-en szorulnak lélegeztetésre - tette hozzá.



Elmondta, hogy nemcsak a kórházi oltópontokon, szakrendelőkben és a háziorvosoknál, hanem a honvédségi oltóbuszokon is oltanak. Utóbbiak Tolna megye kistelepülésein folytatják a munkát.



Müller Cecília az óvodák és az általános iskolák nyitásával kapcsolatban elmondta, ahol kérték, a honvédség mindenhol elvégezte a fertőtlenítést.



Hangsúlyozta, az iskolákra vonatkozó járványügyi intézkedések továbbra is érvényben vannak, tehát az intézményekben kötelező a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés, és ajánlott az osztálytermek gyakori szellőztetése. A szülőktől azt kérte, csak egészséges gyereket küldjenek közösségbe.



Beszámolt arról, hogy a hétvégén lezárult a köznevelésben dolgozók harmadik körös oltási kampánya, és összességében 200 ezer pedagógus, óvodai és bölcsődei dolgozó kapott oltást.



A részletekről szólva elmondta, közülük a hétvégén 31 ezer embert hívtak be, 32 százalék élt is az oltás lehetőségével. Az első két oltási kampányban a behívottak 80 százaléka jelent meg - ismertette.



A három hétvége alatt megszólított 210 ezer köznevelésben dolgozóból 153 ezren kaptak oltást, ami 73 százalékos arány - mondta. Voltak ugyanakkor 52 ezren olyanok, akik már korábban - életkoruk vagy veszélyeztetettségük okán - felvették az oltást, így nagyjából 200 ezer köznevelésben dolgozó van beoltva.



Müller Cecília kitért arra is, hogy folyamatosan nő az oltást kérők száma, eddig 4 millió 280 ezren regisztráltak.



Az országos tisztifőorvos köszönetet mondott az embereknek, hogy betartják a különböző védelmi intézkedéseket. Kiemelte, ha húsvétkor nem lett volna a többség fegyelmezett, annak következményei már látszódnának az adatokon.

Az országos tisztifőorvos ismét megerősítette, hogy az oltás utáni ellenanyagszint-vizsgálat önmagában nem ad megfelelő információt a védettség kialakulására.



Mint mondta, sok olyan oltást követő állapot van, amikor az ellenanyag már nem mérhető a szervezetben, mégis a sejtes immunitás "emlékszik" a kórokozóra, a beadott oltásra, és elindul az ellenanyag-termelés. Azonban - tette hozzá - a sejtes immunitás nem mérhető könnyen.



Jelezte, hogy az egyes vakcinák hatásosságát a gyártó határozta meg az elvégzett klinikai vizsgálatok alapján.



Arra kért mindenkit, bízzon a gyártók és a független laboratóriumok vizsgálatában, mindegyik Magyarországon forgalomban lévő vakcina hatásos és kellő védelmet ad.



Azzal kapcsolatban, hogy szükség lesz-e további oltásokra, Müller Cecília azt válaszolta, hogy erre vonatkozóan nincs még megfelelő adat és tapasztalat. Mint fogalmazott, az még a jövő zenéje, hogy kell-e, és ha igen, milyen időközönként ismételni az oltást. Ugyanakkor - mint mondta - ez sem lenne rendkívüli, hiszen például a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladás ellen a két alapoltáson túl a 3. és az 5. évben meg kell ismételni az oltást.



Hangsúlyozta, nem a magyar egészségügyi hatóság fog a további (emlékeztető) oltások szükségességéről dönteni, hanem az adott vakcina gyártója.



Müller Cecília kijelentette, most az a legfontosabb, hogy minél többen kérjék és fogadják el a számukra felajánlott oltást, hiszen csak ez biztosítja az egyéni védelmet. A közösségi védelmet pedig az, ha minél többen rendelkeznek egyéni védelemmel.