Magyar Nemzet - A jövő egyetemét építi fel a PPKE Budapest belvárosában

Az új központ a Szentkirályi utcai, Mikszáth téri és Bródy Sándor utcai meglévő épületeken túl a Magyar Rádió volt épületegyüttesét (Esterházy- és Károlyi-palota) is érinti. 2021.04.18 02:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jelenleg több városban működő Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) összevont campust hoz létre a Józsefvárosban, amely becslések szerint 2027-ben nyithatja meg kapuit - írta szombaton a Magyar Nemzet, amelynek Becker Pál, a PPKE fejlesztési főigazgatója nyilatkozott a témáról.



Az új központ a Szentkirályi utcai, Mikszáth téri és Bródy Sándor utcai meglévő épületeken túl a Magyar Rádió volt épületegyüttesét (Esterházy- és Károlyi-palota) is érinti.



Becker Pál elmondta, hogy a Budapest Campust a legmodernebb, a XXI. század igényei szerint tervezett infrastruktúra és térhasználat jellemzi majd. Az Országgyűlés tavaly fogadta el a törvényt, amely nevesíti a Magyar Katolikus Püspöki Kar tulajdonába adott épületeket, amelyekben a PPKE működteti majd az egyetemet. Az előkészítési munkálatokat a Budapest Fejlesztési Központ fogja össze, jelenleg a területen lévő ingatlanok állapotának felmérése zajlik.



"Meggyőződésünk, hogy az új campus létrehozásával jelentősen nő a környék értéke, vonzereje, megújulnak a romosodó épületek, miközben megmarad a kerület sajátos, egyedülálló hangulata is" - tette hozzá a fejlesztési főigazgató.



Laborok, informatikai és műszaki kutatóközpontok, modern egyetemi könyvtár és ahhoz tartozó olvasótermek, 300 fős szakkollégium és sportpálya is létrejön, mindezeken túl pedig a tervek szerint hangversenyek, koncertek megrendezésére is lehetőséget nyújt majd az új létesítmény.



"Nyitott campusban gondolkodunk, mert szeretnénk építészetileg is kifejezni, hangsúlyozni a katolikus egyetem befogadó jellegét. Nem lesz zárt kerítés, a látogatók bármikor megközelíthetik az egyetemet, bár természetesen az őrzést biztosítani kell. Szeretnénk a sportkomplexumot is úgy üzemeltetni, hogy azt a kerületi lakosok is használhassák" - hangsúlyozta Becker Pál.



Kitért arra is, hogy a campus hallgatóbarát jellegének kialakítása érdekében a diákok véleményét is kikérik a fejlesztés során. A tervezés alatt a környezet és a műemléki értékek védelme kiemelt szempont volt.



A püspöki konferencia és a Pázmány vezetése azt várja, hogy a fejlesztés révén az egyetemen zajló oktatási, kutatási és tudományos tevékenység eredményesebb legyen - derül ki a Magyar Nemzet írásából.