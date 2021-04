Fejlesztés

Karácsony: a részvételi költségvetés elmélyíti a demokráciát

A részvételi költségvetés egy új politikai intézmény, kultúra, amely elmélyíti a demokráciát - hangoztatta a főpolgármester Budapest részvételi költségvetésének első online tanácsülésén szombaton.



Karácsony Gergely megnyitójában elmondta: a részvételi költségvetés fontos kísérlet, amelyben az állampolgárok közvetlenül elmondhatják véleményüket, a lehető legszélesebb körben megvitathatják a közösséget érintő ügyeket. Itt nem mások döntenek a budapestiek helyett, maguk a budapestiek hozhatnak megfelelő információk alapján érdemi döntéseket - mutatott rá.



Szerencsésebb országokban ez az intézmény már működik, és ez az út itt is járható - fűzte hozzá.



A részvételi költségvetés elkészítése sok időt, energiát igényel, ezért köszönet mindazoknak, akik erre áldozzák szabadidejüket. A demokrácia folyamatos tanulás, amelynek része egymás megismerése is - fogalmazott Karácsony Gergely.



Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes az online tanácsülésen szintén azt emelte ki, hogy az új politikai kultúra szempontjából fontos a részvételi költségvetés, amely segít áthidalni a politika és városlakók közti távolságot.



Ez egy kísérletező városvezetés, amely tisztában van azzal, hogy nincs a zsebében a bölcsek köve - mondta a főpolgármester-helyettes.



Jelezte: kifejezetten fejlesztésre, nem működésre vonatkozó ötleteket vártak. A több száz javaslatból mintegy másfélszázat bocsátanak majd szavazásra három kategóriában: az egyik zöld, a másik szociáis és képzési területre, a harmadik pedig az egész fővárosra vagy legalább három kerületre vonatkozó ötleteket tartalmazza. Az első két kategóriában az egyes javaslatokra legfeljebb 50 millió forint költhető, e két kategória keretösszege 250-250 millió forint - ismertette a politikus.



Kitért arra is: a részvételi költségvetés előkészítése során nem volt különbség ellenzéki és kormánypárti kerületek között, mind egyformán jól együtt tudtak működni.