Koronavírus-járvány

Szombattól ismét minden katolikus templomban tarthatnak nyilvános miséket

A megyés püspökök ugyanakkor továbbra is felmentést adnak a híveknek a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. 2021.04.16 16:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szombattól ismét valamennyi katolikus egyházmegyében tarthatnak nyilvános szentmiséket.



Korábban öt megyés püspök döntött úgy, hogy szüneteltetik a nyilvános szentmiséket. Ezek közül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, az Egri Főegyházmegyében és a Váci Egyházmegyében szombattól tartanak ismét a nép részvételével szentmiséket - derül ki az egyházmegyék honlapján, illetve a Magyar Kurír katolikus portálon közzétett megyés püspöki rendelkezésekből.



A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében április 10-től, a Szeged-Csanádi Egyházmegyében április 12-étől nyilvánosak a szentmisék.



A megyés püspökök ugyanakkor továbbra is felmentést adnak a híveknek a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.



Valamennyi püspök kéri a papságot és a híveket, hogy továbbra is tartsák be a biztonsági előírásokat: kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.