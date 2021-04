Koronavírus-járvány

Gulyás Gergely: plakátkampányt indít a kormány

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködik az oltásban.



Közölte, hogy a Brüsszel által megrendelt vakcinák közül a Janssen is kiesik, ez félmillió vakcinát jelent, ezért tárgyalnak másokkal ezek pótlására.



4 millió 2 ezer felett van a regisztráltak száma, rajtuk kívül oltották az egészségügyi dolgozókat, katonákat, szociális dolgozókat, így ha őket hozzáadjuk, 4,5 millió az oltásra jelentkezettek és oltottak száma.



A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a háziorvosok megkapják az összes regisztrált listáját, vannak területi különbségek, most a háziorvosokra van bízva a kiválasztás menete, de az idősebbek elsőbbséget élveznek.



A vakcinák a magyar hatóságok vizsgálata alapján még hatékonyabbak, mint ahogy a gyártók jelezték: az oltást kapottaknak csupán 1 százaléka betegszik meg - tette hozzá. Gulyás kijelentette, hogy az oltóanyagok között nincs különbség hatékonyság szempontjából. Szerinte elsősorban üzleti érdekek állnak amögött, hogy a vakcinák hatékonyságát megkérdőjelezik.



A kormány kampányt indít, a televízióban látható reklámfilmek mellett óriásplakátok is megjelennek, ahol ismert emberek buzdítanak az oltásra, üzenete az lesz: "az oltás életet ment".



Május végén azzal a kellemes gonddal nézhetünk szembe, hogy több lesz a vakcina, mint ahányan regisztráltak - mondta Gulyás.



Bővebben hamarosan!