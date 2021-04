Koronavírus-járvány

Kormányszóvivő: Magyarország oltásbajnok

Magyarország oltásbajnok, az Európai Unió más országai "a hátunkat nézik" - fogalmazott a kormányszóvivő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfő reggel.



Szentkirályi Alexandra rámutatott: Magyarországon már több mint minden negyedik ember megkapta az oltást. A cél az, hogy minél rövidebb idő alatt minél többeket be lehessen oltani.



Elmondta: folyamatosan dolgoznak az oltási munkacsoport tagjai, a háziorvosok és az oltópontokon szolgálatot teljesítők. Korán reggel elindulnak a vakcinaszállítmányok a raktárakból az oltási helyekre, a behívott emberek pedig nagy számban meg is jelennek ott.



Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: az oltások számának csak a beérkező vakcinák szabnak határt, és ebben Magyarország jól áll, hiszen nem csak a brüsszeli, hanem a keleti vakcinákkal is számolhat.



A kormányszóvivő hangsúlyozta: most már minden zárás csak korlátozni tudja a járvány terjedését, megakadályozni már nem, és minden oltással egyre közelebb leszünk a szabad élethez.



Tájékoztatása szerint a hétvégén fejeződött be a pedagógusok második körös oltása, csütörtök és vasárnap között újabb százezren kaptak oltást. Az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitását a honvédség is segíti, már 135 intézményt fertőtlenítettek a katonák - mondta.



Kiemelte: az érettségik biztonságos lebonyolítása érdekében a középiskolákban csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás, viszont kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat továbbra is szervezhetnek az intézmények. A tavalyihoz hasonlóan idén is, ahol lehet, csak írásbeli érettségiket tartanak.



A kormányszóvivő arról is beszélt: a kormány mindent megtesz azért, hogy minél több munkahelyet megőrizzen, és ahol szükséges, ott újakat lehessen létrehozni. Példaként említette, hogy eddig már több mint 155 ezer munkavállaló után igényeltek ágazati bértámogatást a legnehezebb helyzetbe került szektorokban, amely a nyitásoktól függetlenül a teljes áprilisi hónapra jár az érintetteknek.



Minden egyes beadott oltással közelebb vagyunk ahhoz, hogy újraindulhasson az élet - jelentette ki Szentkirályi Alexandra.