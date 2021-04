Koronavírus-járvány

Merkely: bármelyik vakcinát adják, el kell fogadni!

A koronavírus-járványt kizárólag oltással lehet legyőzni, ezért bármelyik vakcinát is kínálják fel, azt az embereknek el kell fogadniuk - mondta a Semmelweis Egyetem rektora hétfőn Áder János köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjában nyilatkozva.



Merkely Béla hangsúlyozta, számos olyan tragédiáról hallott, ahol valaki várt egy vágyott vakcinára, majd elkapta a vírust és "szörnyű vége lett a történetnek".



Kiemelte, az első oltásnak van a legnagyobb szerepe a megbetegedéssel szemben, az első oltás után ugyanis nagyjából két héttel alakul ki az immunitás és lesz gyakorlatilag közel 100 százalékos a biztonság a súlyos megbetegedéssel szemben. A második oltás ezt követően egyfajta sokszorosító hatással rendelkezik, ami megnöveli a szervezetben az ellenanyagok számát.



A Semmelweis Egyetem rektora fontosnak nevezte, hogy a fertőzésen átesettek ellenanyagszintje alacsonyabb, mint a beoltottaké, ugyanakkor a vírust korábban bizonyítottan elkapók esetében nincs szükség második oltásra.



Szólt arról is, a két oltással rendelkezők megfertőződésekor legfeljebb egy enyhe náthához hasonló tünetek jelentkezhetnek, de olyanról még nem hallott, hogy a körükben súlyos megbetegedés történt volna.



Merkely Béla aláhúzta, ahhoz, hogy a járvány tartósan alacsony számokat mutasson Magyarországon, nagyjából 5 millió állampolgárt kell beoltani, de reméli, hogy ennél többen igénylik majd a vakcinát, ami elég lehet ahhoz, hogy "nyugodt nyarunk legyen" és a járvány ne térjen vissza szeptemberben.



Hangsúlyozta, a brit variánst csak oltással lehet elkerülni, ugyanis olyan nagy a fertőzőképessége, hogy csak idő kérdése, mikor fertőzi át a teljes populációt. Tehát téved az, aki úgy gondolja, a saját beoltása nélkül kialakul a nyájimmunitás - tette hozzá.



Kiemelte, a harmadik hullámot okozó brit variáns nemcsak hatékonyabban fertőz, hanem súlyosabb eseteket is okoz és nem kíméli a fiatalokat sem. Amíg a vad, azaz vuhani vírus esetében minden ember további átlagosan 2,7 embert fertőzött meg, addig brit mutánsnál ez a szám közel 4, emellett jelentős számú 30-60 év közötti fertőzött kerül miatta intenzív osztályra - fejtette ki Merkely Béla.



A Semmelweis Egyetem rektora szerint - a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt - 2-4,9 millió között lehet Magyarországon a megfertőződtek száma.



Merkely Béla felidézte, a második hullámban fertőződött meg a vírus vad változatával és az influenzától jelentősen eltérő tüneteket tapasztalt, jelentős fájdalmakkal és fáradtságérzettel. Elmondta, a tüneteket egy hétig érezte, a szaglása ugyanakkor öt hónap elteltével sem tért vissza teljesen.



A beszélgetést vezető Áder János hangsúlyozta, "nem lehetünk elég hálásak" azért az ember feletti erőfeszítésért, amelyet az egészségügyben dolgozók nyújtottak a járvány alatt. Hozzátette, a lakosság azzal tud a legtöbbet segíteni nekik, ha beadatják az oltást.

A köztársasági elnök többször hangsúlyozta az oltásra szóló regisztráció fontosságát.



"Nem bújhatunk el a vírus elől, de az oltással nyerhetünk ellene!" - jelentette ki az államfő, aki a Merkely Béla által elmondottakat úgy összegezte: "regisztrálni, regisztrálni, regisztrálni és utána pedig elfogadni a felkínált oltásokat!".