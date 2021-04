Koronavírus-járvány

Galgóczi: jól halad az oltási program

Jól halad az oltási program Magyarországon - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a közmédiának vasárnap.



Galgóczi Ágnes közölte, 2,8 millióan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első adagját, 1,2 millió embernek pedig már mindkét dózist beadták.



Ez azt jelenti, hogy a lakosság 28 százaléka már legalább egy oltást megkapott, míg az európai uniós átlag csupán 13 százalék - hangsúlyozta.



Magyarországon is többféle mutációját mutatták már ki a vírusnak. A leggyakoribb a brit mutáns, amely nagyon gyorsan terjed, és súlyosabb megbetegedést okoz, sok fiatal is kórházba kerül miatta - mondta az osztályvezető.



Megjegyezte, hogy bár a kórházban kezeltek száma örvendetesen csökkent, még mindig 10 ezer feletti.



Az elmúlt 24 órában 6296 új fertőzöttet regisztráltak, és 206-an haltak bele a fertőzésbe.



Továbbra is a járvány harmadik hullámában van az ország - közölte Galgóczi Ágnes.



A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja szinte minden vizsgálati ponton stagnál a szennyvízben. Ez a mutató hét-tíz nappal vetíti előre a járványgörbe alakulását - jegyezte meg.



Az osztályvezető arról is beszélt, hogy a háziorvosok teljes listát kapnak azokról, akik a praxisukból regisztráltak a vakcináért. Az idősek mellett már a krónikus betegséggel küzdő fiatalabbakat is beküldhetik az oltópontokra - emelte ki.