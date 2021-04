Koronavírus-járvány

DK: mielőbb oltsák be a hátrányos helyzetben élőket is!

A Demokratikus Koalíció (DK) felszólítja a kormányt, segítse mielőbb hozzájutni a koronavírus elleni oltáshoz a hátrányos helyzetben élőket is - közölte a párt erzsébetvárosi és terézvárosi országgyűlési képviselője vasárnap, a Facebookon közvetített sajtótájékoztatón.



Oláh Lajos megismételte azt a közös ellenzéki követelést, amely a védőoltás előzetes regisztrációjának eltörlésére vonatkozik, hogy mindenkinek egyforma esélye legyen mielőbb megkapni a vakcinát.



Kiemelte, az "álcázott adatgyűjtésnek" tekinthető regisztráció nehézséget jelent a mélyszegénységben élőknek, akiknek egyébként sincs pénzük gyógyszerekre, vitaminokra, kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásra, gyakran nincs mód normális tisztálkodásra, így rosszabb egészségi állapotban is vannak.



Magyarországon rengeteg településén nincs állandó háziorvos sem, ezért nem tudnak kihez segítségért fordulni - tette hozzá az ellenzéki politikus.



Hangsúlyozta, követelik, hogy vigyenek oltópontokat a hátrányos helyzetű térségekbe, könnyítsék meg a regisztráció folyamatát helyi segítőkkel, a kormány pedig "végre működjön együtt az önkormányzatokkal".



Oláh Lajos kitért arra is, erzsébetvárosi és terézvárosi országgyűlési képviselőként Niedermüller Péter (DK) polgármesterrel elkezdték a tárgyalásokat az érintett szervezetekkel, hogy segítséget nyújthassanak a védekezésben, a megelőzésben, és hogy a rászorulók minél hamarabb hozzájuthassanak a védőoltáshoz.