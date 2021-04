OMSZ

Megszólalt a hamburgerezésért feljelentett mentős - videó

Nagy felháborodást keltett a hét elején a hír, miszerint valaki felejelentett egy mentőst, mert megállatk hamburgert venni. A feljelentő azt állította, a mentősök sokáig várakoztak, ám azonban az Országos Mentőszolgálat cáfolta. Mint korábban írták, a mentősök még két percet sem álltak sorban az ételért, és hiába vették meg azt, el sem tudták azonnal fogyasztani, mert visszaérve a mentőállomásra riasztást kaptak.



"Az esetnek komoly következményei lettek. Szerencsére nemcsak a mentők főigazgatója, hanem a társadalom nagy része is kiállt értem. Sőt, jólelkű büfések, gyrososok, pizzériák, éttermek biztosítottak engem és több mint nyolcezer bajtársamat támogatásukról. Nagylelkűségüknek köszönhetően ma már kedvezménnyel vagy teljesen ingyen hamburgerezhetünk abban a húsz percben, amiben a szolgálat alatt lehetőségünk van. Ígérem, ahogyan eddig is, úgy ezután is helytállunk bajtársaimmal, és számíthattok ránk a jövőben is. Köszönöm!" - mondta Buvár Mariann mentőápoló az Országos Mentőszolgálat videójában.