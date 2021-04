Koronavírus-járvány

Operatív törzs: csütörtökön 615-en szegték meg a maszkviselési szabályokat

Csütörtökön sem vendéglátóhely, sem más üzlet ideiglenes bezáratására nem volt szükség a védelmi szabályok be nem tartása miatt. 2021.04.09 12:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendőrök 615 emberrel szemben intézkedtek csütörtökön a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a pénteki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert elmondta: ezzel 48 833-ra nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma a védelmi intézkedésről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta.



Ismertetése szerint csütörtökön közterületen 602 emberrel szemben léptek fel, mert nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközökön és azok várakozó helyein 13 esetben intézkedtek, míg kereskedelmi üzletekben erre nem került sor.



A rendőr alezredes szólt arról is, hogy a kijárási tilalomra, a közterületi magatartási szabályokra, gyülekezés tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegése miatt 173-szor léptek fel. A kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom tavaly novemberi bevezetése óta 61 736 hasonló esetben intézkedtek.



A boltokra, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1034 intézkedésre volt szükség, ezek közül 313 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 721-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve az üzletekben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Csütörtökön sem vendéglátóhely, sem más üzlet ideiglenes bezáratására nem volt szükség a védelmi szabályok be nem tartása miatt.



Az elmúlt napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 50 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 15 045-ször intézkedtek.



Jelenleg 46 755-en vannak hatósági házi karanténban, az elmúlt napon 5825 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A karanténban levők közül 3599-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.