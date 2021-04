Bűncselekmény

Kettős házasság miatt indult eljárás egy magyar nő ellen

Kettős házasság miatt indult eljárás egy magyar nő ellen, aki 2015-ben Írországban, majd három év múlva Magyarországon is férjhez ment - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-vel.



Schmidt Gábor tájékoztatása szerint a nő 2015 szeptemberében Írországban kötött házasságot egy pakisztáni férfivel. Egy évvel később visszaköltözött Magyarországra, a házasságot viszont nem bontották fel.



Később, 2021 januárjában az írországi férj jogi képviselőjének kérelmére Magyarországon is anyakönyvezték az írországi frigyet. Így derült ki, hogy a nő a korábbi házasság felbontása nélkül 2018 júliusában egy Kecskemét környéki községben ismét házasságot kötött, ezúttal egy magyar férfival.



A büntetlen előéletű nővel szemben az ügyészség próbaidőre felfüggesztette az eljárást, mivel a nő beismerte a bűncselekmény elkövetését. A második házasságkötés érvénytelenítéséhez pedig az ügyészség keresetet nyújtott be az illetékes bírósághoz.