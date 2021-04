Koronavírus-járvány

Virológus: fel kell rá készülni, hogy problémák lesznek a brit mutáns mutánsával

Le kell törni az oltásellenességet vagy elveszítjük a háborút a variánsokkal szemben. 2021.04.07 19:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában a brit mutáns mutánsát azonosították, ami úgy tűnik virulensebb és ellenállóbb az oltással szemben. "Fel kell készülni arra, hogy ezzel is problémák lesznek" - mondta a brit mutáns mutánsával kapcsolatban Boldogkői Zsolt az ATV Híradójának.



A molekuláris biológus, virológus szerint, ha a brit mutáns mutánsa megjelenik Magyarországon, a nyájimmunitáshoz szükséges 80 százalékos átoltottság sem lesz elegendő.



Boldogkői szerint a vírus egyre jobban alkalmazkodik az emberi szervezethez. Szerinte ez a fertőzőképesebb és gyorsabban terjedő variáns akár itthon is megjelenhet.



"Az lenne a megoldás, ha ezt az oltásellenességet le lehetne törni, mert ha nem fog sikerülni, akkor elveszítjük ezt az egész háborút a variánsokkal szemben" - fogalmazott Boldogkői.



Mint mondta, már a brit variánsnál is megváltozott egy olyan aminosav, ami megváltoztatja a vakcinák hatásosságát.



Boldogkői szerint az, hogy a vírusnak kialakul egy gyorsabban terjedő virulensebb változata, még nem biztos, hogy azt fogja eredményezni, hogy el is terjed a világban, mert vannak véletlen tényezők is. Példaként hozta a kaliforniai variánst, amivel kapcsolatban nagy félelem alakult ki, de nem terjedt el. Hozzátette: lehet, hogy az oltási program akadályozta meg, de ezt nem lehet tudni.



A szakember úgy véli, el fogunk érkezni arra a pontra, amikor az átoltottság bizonyos régiókban nagyon magas lesz, a vírus ehhez alkalmazkodni fog, kedvezőtlen mutációk terjedhetnek el.