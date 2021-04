Koronavírus-járvány

Orvosi kamara: korai még a nyitás

Kedden csúcsot döntött a koronavírusban elhunytak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma magas szinten stagnál, egyre több a kórházakban a beteg. 2021.04.07 16:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korlátozások feloldásának jelenleg egészségügyi, járványügyi alapon nyugvó szakmai indoka nincs - írta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöksége szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



"A nyitás megkezdését korainak tartjuk. Változatlanul nem a jelenlegi oltottsági szintet, hanem a járványadatok javulását és az ellátórendszer terhelésének csökkenését tekintjük a nyitás feltételének" - közölték.



Kedden csúcsot döntött a koronavírusban elhunytak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma magas szinten stagnál, egyre több a kórházakban a beteg. Jelenlegi ismeretek szerint a járvány harmadik hullámának jó esetben a platóját értük el. A koronavírus elleni oltás csak a második oltást követő 7. nap után nyújt járványügyi szempontból is megnyugtató, bizonyítottan magas szintű védettséget. Ennél korábban csak részleges védettség áll fenn, ami lehetővé teszi a fertőzés terjedését és hamis biztonságérzetet nyújt - írták.



A MOK elnöksége a boltok hosszabb nyitvatartását és ezzel a vásárlók időben, térben jobb elosztását jó iránynak tartja, az egyéb szolgáltatások és főként az oktatási intézmények nyitását azonban határozottan korainak ítéli.



"Kérjük a lakosságot, hogy - függetlenül attól, hogy számos szolgáltatás újra elérhető - ne változtassanak eddigi szokásaikon, továbbra is a lehető legszükségesebb esetben menjenek csak boltba, publikus helyekre, tartsák a távolságot, hordják a maszkot és ne látogassák ismerőseiket, rokonaikat. Fokozottan tartsa be mindenki a járványügyi előírásokat, mert a súlyos áldozatokat követelő harmadik hullámon még egyáltalán nem vagyunk túl!" - áll a MOK elnökségének közleményében.