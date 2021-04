Híresség

Ételfutár lett az Apostol 79 éves frontembere

A fellépések megszűnésével új munkát vállalt Meződi József, akinek családi étterme sem fogadhat vendégeket már jó ideje: az Apostol együttes frontembere ételfutár lett, mert úgy érzi, másként belehalna az unalomba. 2021.04.07 15:07 ma.hu

Miután a korlátozások miatt tavaly november óta nem fogadhatnak vendégeket az éttermek, a 79 éves énekes úgy döntött, besegít a kiszállításba, különben halálra unná magát a fellépések nélkül.



"Mindennap déltől estig viszem házhoz a megrendelt finomságokat. Muszáj valamit csinálnom, hogy ne haljak bele az unalomba, mert én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy mindig van valami dolgom. Így pedig a rajongókkal is személyesen tudok találkozni" - mondta ela Blikknek, és hozzáfűzte, hogy sokan meg is lepődnek, és először nem értik, miért ő viszi házhoz az ételt, de nagyon örülnek neki. Kiemelte, hogy fokozottan figyel ilyenkor is a távolságtartásra, a maszk és a kesztyű használatára, valamint a kézfertőtlenítésre is.



"Szerencsére eddig sikerült megúsznom a vírust, egy hete pedig megkaptuk már a második oltást is a nejemmel, így hamarosan teljesen védettek leszünk" - jegyezte meg Meződi József, aki egyébként mindennap tornázik, és hangját is karbantartja arra az esetre, hogy készen álljon, amint újra színpadra léphet.