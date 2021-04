Koronavírus-járvány

Minden negyedik magyar ember már megkapta a koronavírus elleni vakcinát

Kiemelkedő hetet zártunk, soha annyi oltást nem adtunk be, mint a keddi nappal lezárult oltási héten - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Az első oltást megkapók száma mintegy 526 ezer volt, a második oltást is számítva több mint 778 ezer védőoltást adtak be - ismertette.



György István azt mondta: Magyarország továbbra is az egyik legfeszesebb oltási tempót diktálja egész Európában.



Emlékeztetett, kedden két fontos mérföldkőhöz érkeztek: átlépték a 2,5 millió beoltotti számot, ez azt jelenti, hogy 25 százalékos az átoltottsági szint. A szerda reggeli adatok szerint 2 536 751 ember kapta meg az első védőoltását, vagyis minden negyedik magyar ember már megkapta a koronavírus elleni vakcinát. Ezzel messze megelőzzük az uniós átlagot, ami 13 százalékos - mondta. Az államtitkár a másik mérföldkőnek azt nevezte, hogy 1 millió 5936 magyar ember a már a második oltását is megkapta, ez a magyar lakosság 10 százalékát jelenti.