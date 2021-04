Koronavírus-járvány

Szlávik: 2,5 millió ember beoltása megváltoztathatja a járvány lefolyását

Két és fél millió ember beoltását követően lehet arra számítani, hogy "a beoltott tömeg" valamennyire megváltoztatja a koronavírus-járvány lefolyását - nyilatkozta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn a közmédiának.



Szlávik János ugyanakkor kiemelte: "ahhoz, hogy hátradőljünk, sokkal-sokkal több oltást kell beadni".



Azt mondta: a járvány kezdetén úgy tartották, hogy a nyájimmunitáshoz a lakosság 60-70 százalékának átoltottsága megfelelő. Az új vírusmutánsok megjelenésével azonban - különösen a brit mutáns terjedésével -, a főorvos szerint ennél is magasabb, akár 70-80 százalékos átoltottságra is szükség lehet ahhoz, hogy a járványt megállítsák.



Szlávik János közölte, azt tapasztalja, egyre többen szeretnék beoltatni magukat, miután egyre többen látják a betegség súlyos következményeit. Kiemelte: az oltási terv jól halad, egyre több csoportot lehet behívni. Véleménye szerint talán nyárra sok mindent vissza lehet hozni a normális életből.



A főorvos azt mondta: az elmúlt napokban sok az új fertőzött, és még mindig nagyon magas a koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma.



Talán ezen a héten kiderül, hogy a harmadik hullámnak ez a "platófázisa-e", vagy esetleg tovább emelkednek a számok - tette hozzá, megjegyezve: nagyon nehéz megjósolni, de bíznak benne, hogy ezek "az igen magas számok" nem emelkednek tovább.



Szlávik János kitért arra is, hogy a posztcovid szindrómára már korábban is felfigyeltek. Sok gyógyult betegnél maradnak hosszú távú tünetek, mint például köhögés, hőemelkedés, fejfájás, memóriazavar. Felhívta a figyelmet arra, hogy eleinte ezeket a betegek 10-15 százalékánál észlelték, az újabb tapasztalatok szerint viszont ez az arány már 30 százalék körüli.