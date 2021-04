Koronavírus-járvány

Orvosi kamara: aki teheti, maradjon otthon húsvétkor!

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) arra kéri az embereket, hogy a koronavírus-járvány miatt maradjanak otthon húsvétkor.



A MOK csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében felhívta figyelmet arra, hogy a járvány továbbra is "tombol", rengetegen betegszenek meg, kerülnek kórházba, "5 percenként pedig meghal egy újabb honfitársunk".



Ezért a MOK egy videót is készített, amelyben arra kér mindenkit, bírja ki még ezt a pár hetet, és maradjon inkább otthon idén húsvétkor, ezzel is csökkentve az esélyét annak, hogy megfertőzi családtagját, magát, és ezzel hozzájáruljon a járvány terjedéséhez.



A videó megtekinthető a Magyar Orvosi Kamara Facebook- és Instagram-oldalán, valamint a MOK weboldalán - olvasható a közleményben.