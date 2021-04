Ünnep

Húsvét - Ismét megnyitja a rakpartot a főváros

Péntektől négy napon át ismét birtokba vehetik a gyalogosok és a kerékpárosok a pesti rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között. 2021.04.01 15:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét megnyitja a gyalogosok és a biciklisek számára a húsvéti hétvégén a pesti rakpartot a fővárosi önkormányzat - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.



Péntektől négy napon át ismét birtokba vehetik a gyalogosok és a kerékpárosok a pesti rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között. A rakpart pénteken reggel 6 órától húsvét hétfőn este 7 óráig lesz lezárva az autós forgalom elől - olvasható a hivatal közleményében.



Mint írták, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) kollégái a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a Budapest Közúttal közösen zárják le a rakpartot az autósok elől. A FÖRI munkatársai - a járványhelyzetre tekintettel - folyamatosan figyelmeztetik az arra közlekedőket a járványügyi szabályok betartására, a maszkviselés és a távolságtartás szabályaira.



A főváros azon az állásponton van, hogy ha nem nyitja meg a rakpartot, teret biztosítva a szabadidős tevékenységekhez, akkor Budapest más zöld területein gyűlnek össze túl sokan, mint múlt hétvégén például a Margitszigeten vagy a Városligetben - írták, hozzátéve: a jó időre tekintettel, "kijárási korlátozások kormányzati elrendelése nélkül" várhatóan megint sokan mennek ki a szabadba, így valószínűleg a rakpartra is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ táblákat helyez ki, amelyek felhívják a figyelmet a járványügyi szabályok betartására.



Közölték azt is: Karácsony Gergely főpolgármester arra kérte levélben Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, hogy a húsvéti ünnepi hétvégén a rendőrök is fokozottan segítsék és figyeljék a maszkviselés és a távolságtartás szabályainak betartását, különös tekintettel a Margitszigetre és a rakpartra.



A közleményben kitértek arra is, hogy Budapesten csaknem 860 hektár természetvédelmi terület és számos kevésbé használt zöldfelület van, ahol a tömeget elkerülve is lehet - a távolságtartás járványügyi szabályait betartva - sétálni vagy sportolni.



A http://enbudapestem.hu/2020/05/szabadidos-terkep-covid-19 idejen/ címen összegyűjtve megtalálhatóak Budapest parkjai, kirándulóhelyei, védett és védelemre tervezett természetközeli területei - hívták fel a figyelmet.