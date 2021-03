Botrány

Kiakadtak a bajai anyukák: valakik rendszeresen a játszótérre járnak szexelni

Több bajai lakos is jelezte egy Facebook-csoportban, hogy az egyik helyi játszótéren rendszeresen látnak egy párt szexelni. A helyi polgárőrség vezetője szerint az elmúlt években más játszótereken történt, ehhez hasonló esetekről is kaptak bejelentéseket.



A Blikk szerint legutóbb a város Kiscsávoly nevű városrészében található játszókertben szúrta ki a jelenséget egy édesanya.



"Délután sétáltunk egy nagyot a lassan 21 hónapos lányommal. Gondoltam, zárjuk a napot egy kis hintázással a Barátság téren, úgysincs iskola, nincsenek sokan. Mikor meglátta a játszóteret, futott, mint a nyúl. Én annyit láttam messziről, hogy van ott valaki. De ezt... délután öt órakor ott szexelnek a fészekhintában!? Mikor közelebb értünk, akkor kezdték el takargatni magukat" - írta bejegyzésében.



A bejegyzés alá érkező kommentekből viszont az is kiderült, hogy mások is felfigyeltek már erre ezen a játszótéren és emiatt direkt nem oda viszik a gyermekeiket.



Az elmúlt években volt pár alkalom, amikor környékbeli játszótereken kísértetiesen hasonló eset miatt kaptunk megkeresést - mondta a Blikknek Bokányi Zoltán, a Bajai Polgárőr Egyesület elnöke.



Hozzátette: ezután a rendőrséggel közösen, fokozott jelenléttel megelőzték a játszótéri aktusok újbóli előfordulását, és eddig úgy tűnt, hogy sikerült megoldani a problémát. A mostani poszt után azonban lehet, hogy ismét fel kell lépniük a szeméremsértők ellen.



Nyirati Klára, Baja polgármestere szintén elmondta, hogy nem kapott bejelentést az esetekről, de megígérte, hogy ha hivatalos bejelentés is érkezik, akkor több közterület-felügyelőt küldenek majd a környékre. "A térnél lévő iskola tetején van egy térfigyelő kamera, amely a rendőrséghez van bekötve, így bejelentés után a felvételek ellenőrizhetők, és a szabálysértők felelősségre vonhatók" - mondta.



A szülők egyelőre nem fordultak a rendőrséghez.