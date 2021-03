Koronavírus-járvány

Víruskutató: a következő napokban tetőzhet a járvány

A következő napokban tetőzhet a koronavírus-járvány harmadik hulláma - mondta Rusvai Miklós víruskutató az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A víruskutató a legutóbbi szennyvízadatok alapján úgy értékelte, hogy "jelenleg a járvány csúcsán, vagy annak közelében járunk".



Kitért arra is, hogy a jelenlegi súlyos helyzetért a brit vírusmutáns a felelős, amely decemberben kerülhetett az országba, és januárban elterjedt. Február óta ez a brit variáns vált a dominánssá. Beszélt arról is: más járványoknál is megfigyelhető, hogy a vírusmutánsok erősebbek, hatásaik súlyosabbak, mint az eredeti vírusnál.



Felhívta a figyelmet arra is: az immunizáltság - fertőzöttség vagy oltás révén - a betegség súlyos lefolyásától véd meg. Ez azt jelenti, hogy akik már átestek a betegségen vagy már megkapták az oltást, sokkal kisebb fertőzésveszélyt jelentenek a környezetükre, kisebb az esélye, hogy terjesszék a vírust.



Rusvai Miklós szerint az egyetlen kiút a járványhelyzetből a nyájimmunitás minél előbbi elérése. A víruskutató véleménye szerint ha ilyen ütemben haladnak az oltások, valóban "szabad nyarunk lehet".