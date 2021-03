Koronavírus-járvány

Megkezdték a munkát a Magyar Honvédség oltóbuszai

MTI/Kovács Attila

Megkezdték a munkát - egyelőre tesztüzemben - a Magyar Honvédség oltóbuszai - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az országos oltási munkacsoport vezetőjeként szombaton a közmédiának.



György István a Nógrád megyei Nőtincsen, a Magyar Honvédség oltóbuszánál nyilatkozva kiemelte, már az 1 millió 880 ezret is meghaladta azok száma, akik megkapták az első oltásukat, és már több mint 660 ezren vannak azok, akik a második oltáson is túl vannak.



Hozzátette, bár Magyarországon van elegendő oltópont és szakember is, de Nyugat-Európából csak "csöpögtetve" érkeznek az oltóanyagok, ezért oltásból kevesebb áll rendelkezésre.



"Ezért van komoly jelentősége annak, hogy mind Oroszországból, mind Kínából sikerült oltóanyagot szerezni" - mondta, hozzátéve: ahhoz, hogy még jobban fel tudják gyorsítani az oltást, igénybe veszik a Magyar Honvédség öt oltóbuszát is.



Kifejtette, a honvédség egy-egy oltóbuszán tízfőnyi személyzet - oltóorvossal, adminisztrátorokkal - segíti az oltakozókat; a buszok az egész országban feladatot látnak majd el, most azonban négy napig Nőtincsen és a környező településeken oltanak majd.



György István azt kérte, mindenki regisztráljon az oltásra, hiszen a vakcina jelenti az egyetlen "fegyvert" a járvány ellen.



A közmédiának nyilatkozott Meglécz Katalin, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának orvos ezredese is, aki a buszokról azt közölte, hogy a felszereltségük megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.



A buszokon naponta akár 150 főt is beolthatnak, de a pontos kapacitásukat a tesztüzem végén határozzák majd meg - tette hozzá Meglécz Katalin.