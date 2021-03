Big tech

Varga Judit megbeszélést folytatott a Google magyarországi vezetőivel

A többi európai országhoz hasonlóan, Magyarországon sem állít más elvárást a nagy technológiai cégekkel szemben, mint a törvényes, átlátható és ellenőrizhető működést. 2021.03.26 05:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az igazságügyi miniszter a Google magyarországi vezetőivel egyeztetett a készülő európai uniós "Big Tech"-szabályozással kapcsolatban.



Varga Judit csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról, kiemelve, hogy Magyarország a Digitális szabadság bizottság munkájának köszönhetően élen jár a közös európai szabályozás kialakításában.



Azt írta: a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarországon sem állít más elvárást a nagy technológiai cégekkel szemben, mint a törvényes, átlátható és ellenőrizhető működést. Semmi mást, mint ami a többi cégre, nagyvállalatra vagy kisvállalkozóra is vonatkozik - tette hozzá.



Varga Judit úgy fogalmazott: egy dolgot szeretnének elérni, azt, hogy - átlátható szabályozással - a magyar emberek személyes adatai és véleménynyilvánítási szabadsága a legmagasabb szinten védve legyenek.



A miniszter tudatta, az eszmecsere folytatódik, egyúttal azt kérte, hogy az emberek mondják el ezzel összefüggésben a véleményüket a https://digitalisszabadsag.kormany.hu/varjuk-velemenyet oldalon.



Varga Judit március 5-én jelentette be, hogy egyeztetni fog a Google-lal, és konzultációkat kezdeményez a Facebook és más nagy technológiai cégek vezetőivel is.