Koronavírus-járvány

Gulyás: legkorábban április 12-én tudunk nyitni

Április 12-én vagy április 19-én nyithatnak ki az óvodák, iskolák, attól függően, hogy az oltottak száma Magyarországon mikor éri el a 2,5 milliót. A tanárokat, óvónőket a nyitás előtt beoltják koronavírus ellen - ismertette a kormány döntését Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón.



Gulyás Gergely hangsúlyozta, az oltás továbbra is önkéntes, ezért arra kérik a pedagógusokat, bölcsődei dolgozókat regisztráljanak.



A miniszter közölte azt is, az egészségügyi ellátórendszer - nemcsak tárgyi, hanem személyi feltétleket is tekintve - felkészült arra, hogy megfeszített munkával a jelenleginél magasabb adatok mellett is képes legyen mindenki számára az ellátást biztosítani.