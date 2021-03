Koronavírus-járvány

Meghalt 272 beteg, 9637-tel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 272 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 9637 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön, kiemelve: eddig 1 747 519 embert oltottak be Magyarországon, közülük 524 604-en már a második adagot is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 603 347-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 19 224-re emelkedett, a gyógyultak száma 387 570.



Az aktív fertőzöttek száma 196 553-ra nőtt. Kórházban 11 760 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 54 422-en vannak, a mintavételek száma 4 403 317-re nőtt.



Kiemelték, "a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk", a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak.



A védelmi intézkedések értelmében az üzletek zárva tartanak. Kivételek ez alól az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piacok és a termelői piacok.



Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai, járműszervíz-szolgáltatásokat. Az éttermekben továbbra is van lehetőség elviteles vásárlásra.



Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki. Az önkormányzatok kérésére a kormány biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be. A középiskolákban és a felsőoktatásban marad a digitális oktatás.



Ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak az államigazgatásban is, kivéve a védekezésben közreműködőknél.



Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben van este 8 óra és reggel 5 óra között. Ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni. A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező, és lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.



A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak. A 1,5 méteres távolság tartásával szabadtéren lehet sportolni. Az igazolt sportolók edzései megengedettek, de meccset csak zárt kapuk mögött lehet tartani - írták.



Szigorították a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.



A bértámogatást és az adókedvezményeket kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket, korcsolyapályákat.



Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.



A közterületi parkolás továbbra is ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.



A közösségi közlekedést díjmentesen használhatják az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



Felidézték, hogy Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban azt mondta: az újranyitást akkor lehet megkezdeni, ha 2,5 millió ember be lesz oltva.



Azt írták: az oltási program rendben, ütemezetten folyik, míg Magyarországon az átoltottság elérte a 17,4 százalékot, az uniós átlag 9,6 százalék.



Kiemelték, hogy mindegyik Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen.



Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.



Több mint hatezer oltópont működik az országban. Ha több vakcina áll majd rendelkezésre, az oltópontok számát is növelik. Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából - írták.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (114 552) és Pest megyében (84 190) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (34 578), Borsod-Abaúj-Zemplén (33 368) és Hajdú-Bihar megye (32 252). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (13 075).

Forrás: koronavirus.gov.hu