Brüsszeli orgia

Közleményt adott ki Szájer József

Közleményt adott ki Szájer József volt fideszes EP-képviselő arról a botrányról, amelyben kiderült, hogy 2020. november 23-án részt vett egy brüsszeli meleg orgián. A volt politikus azt írja: "Belgiumi ügyvédem a mai napon azt közölte velem, hogy a belga ügyészség tájékoztatta, hogy a 2020. november 27-i gyülekezési tilalomsértési és drogbirtoklási ügyemet a hatóság megvizsgálta és jogkövetkezmény nélkül lezárta, hivatalos eljárás nem indult, a mentelmi jog felfüggesztését nem indítványozták. A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem."



A belga rendőrök 2020. november 27-én tartottak razziát a brüsszeli Rue des Pierres 1. alatti ház egyik lakásában a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett gyülekezési korlátozások megszegése miatt. Az orgia szervezője szerint Szájer József hívatlanul toppant be a lakásba, az orgiára ő ugyanis csak 10 embert hívott meg, de mivel sokan elhozták valamelyik ismerősüket, végül 25-en lettek. A fideszes politikus az ereszcsatornán menekült, de a rendőrök elkapták, és drogot találtak a táskájában. Kábítószerrel való visszaélés és a járványügyi szabályok megszegése miatt indult eljárás ellene, november 29-én lemondott az E-képviselőségről, később pedig kilépett a Fideszből is.



Szájer József nyilatkozatot is közzétett, amely így hangzik: A politikát három és fél évtizede szabadságharcosként kezdtem. A kommunista diktatúra ellen, Magyarország függetlenségéért, Európa újraegyesítéséért és azért küzdöttem, hogy minden magyar szabad emberként élhessen a hazájában. Ez a harc sikeres volt. Mindig a nemzet közös ügyét néztem, magamat soha előre nem toltam, politikus harcostársaimat tiszteltem, a választók által rám bízott képviselői munkát tisztességgel elvégeztem és ellenfeleimmel is méltányosan bántam. Az európai politizálás tizenhat éve során a magyar nemzet érdekeit és szabadságát szolgáltam, hazámat megalkuvás nélkül, mindig megvédtem a nemtelen, külső, hungarofób támadások ellen.

"A 2020. november 27-i magatartásomért - mandátumomról és párttagságomról való gyors lemondással - vállaltam a politikai felelősséget, azért mindenkit megkövettem. Az elmúlt hónapokban számos méltánytalan, vagy gyűlölködő támadás is ért, de együttérző megnyilvánulásokat is kaptam."



Megköszönöm mindenkinek, aki a legnehezebb időszakban lelki támaszt, vigaszt és segítséget nyújtott. Mindig tiszteletben tartottam az emberi méltóságot és a mindenkinek a magánélethez való jogát. Harminc éves politikai pályám során homofób megnyilvánulást nem tettem; beszédeim, írásaim, interjúim vizsgálatával - amelyek itt, ezen a honlapon (www.szajer.hu) is szinte hiánytalanul hozzáférhetőek - erről bárki meggyőződhet.



"Képviselői pozíciómról való lemondással megszűnt nyilvános közszereplői státuszom. A belga hatóság döntése után az is egyértelmű, hogy ellenem jogi eljárás nem folyik, minden tekintetben magánszemély vagyok, megillet a magánélethez való jog. Ennek tiszteletben tartását mindenkitől elvárom."