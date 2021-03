Beruházás

A Renault öt új hibrid elektromos autómodell gyártására készül Spanyolországban

A Renault öt új hibrid elektromos autómodell gyártását kezdi meg Spanyolországban 2022 és 2024 között - jelentette be a francia cégcsoport vezérigazgatója kedden Palenciában.



Luca de Meo közölte: a palenciai gyárban két, a valladolidi üzemben három új típus készül a következő években, utóbbi telephelyen új hibrid motorok összeszerelését is végzik majd. Emellett a sevillai üzemben két újfajta sebességváltó gyártását tervezik.



Mint mondta, Spanyolország az autóipar villamosításának jelentős szereplőjévé válhat, véleménye szerint 2025-re a dél-európai országban értékesített autók 35 százaléka hibrid jármű lesz, míg Európában elérheti a 45 százalékot.



José Vicente de los Mozos, a Renault Espana elnöke a márka eddigi legambiciózusabb spanyolországi tervének nevezte a most bejelentett elképzeléseket, amelyeknek a gazdaságra gyakorolt hatását 12 milliárd euróra becsülte. A négyéves projekttel ezer új munkahely létrehozását ígérik.



A Renault gyárai és kereskedelmi hálózata révén mintegy 100 ezer embernek ad munkát, valamint a spanyol hazai össztermék (GDP) 1,5 százalékát biztosítja.



A 2021-2024-es időszakra vonatkozó tervezet bemutatásán részt vett VI. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is.