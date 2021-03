Koronavírus-járvány

Visszafizeti a regisztrációs díjakat a Nemzetközi Oltóközpont

A Nemzetközi Oltóközpont Kft. ingyenessé teszi a koronavírus elleni vakcina várólistáját – jelentette be a cég.



Mint írták, „a cég a változó jogi környezethez igazodva visszautalja a teljes befizetett összeget minden érintettnek, ugyanakkor továbbra is mindent megtesz azért, hogy oltással segítse a koronavírus-járvány elleni védekezést”.



A cég ügyvezetője, Kámány Roland az nyilatkozta, hogy a kezdeményezés még tavaly augusztusban született, az időközben változó jogi környezetre reagálva eddigi formájában megszüntetik az előregisztrációt. "Egy héten belül minden érdeklődőnek visszafizetik az előfoglalás díját, és a továbbiakban efféle anyagi ösztönzők nélkül kezelik a várólistát, amit egyben lezárnak, tehát nem bővítenek tovább".



Kámány azt is hozzátette, hogy bár visszautalják az összegeket, a listát megtartják, és ha vakcinához jutnak, akkor a jelenlegi sorrendben fogják értesíteni a pácienseket. Ezzel mindenki megtarthatja az előfoglalási jogát.



A Nemzetközi Oltóközpont Kft. eddig 5000 forintos regisztrációs díj ellenében ígért oltást magán alapon. A múlt héten a fővárosi kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jelentette be, hogy eljárást indít hivatalból a cég ellen. Azt vizsgálják, hogy a Nemzetközi Oltópont Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e azzal, hogy pénzért előjegyzést vesz fel, valamint a honlapján elhelyezett oltással kapcsolatos tájékoztatások teljes körűek és valósak-e.



A cég ügyvezetője a Telexnek azt mondta, hogy a sajtóból értesül a cég ellen indított eljárásól. Azt nem mondta meg a lapnak, mennyien regisztráltak, csak annyit árult el, hogy több ezren mondták vissza a regisztrációjukat az állami oltóprogram elindulásával, nekik visszaadták a már befizetett ötezer forintokat.