Környezetvédelem

Országos tavaszi nagytakarítás indul

Országos tavaszi nagytakarítás indul, az erdők-mezők megtisztítására hív az Aktív Magyarország, hogy a pandémia alatt megsokasodott hulladéktól megtisztítsák a természetet - közölte az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda kedden az MTI-vel.



Az Aktív Magyarország és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ tavaszi kampánya a természetbe szólít. Mint írják, a kirándulók jó esetben nem szemetelnek, viszont a túrák alatt felgyülemlő hulladékot a helyszínen kihelyezett kukákban hagyják, amelyeket az üzemeltetők nem tudnak mindig időben üríteni, hiszen nem heti szemétszállításra vannak berendezkedve.



Az erdőkben, a kirándulóhelyeken ettől függetlenül is felgyülemlik a szemét, ami a figyelmetlen túrázóknak vagy a szélnek köszönhető, de az ételmaradékokat akár az állatok is széthordhatják.



A kampány célja, hogy a túrázók ragadjanak kesztyűt, valamint szemeteszsákot és gyűjtsenek össze annyi szemetet, amennyit csak tudnak. Az akcióról készült képeket #aktívmagyarország és #tavaszinagytakarítás hashtagekkel megjelölve a Facebookon vagy Instagramon mindenki megoszthatja és így megmutathatja, hogy mennyivel tette élhetőbbé a bolygót.



A kezdeményezéshez sok más szervezet és több véleményvezér is csatlakozott. Bővebb információk a www.tavaszinagytakaritas.hu weboldalon találhatók a programról - áll az összegzésben.